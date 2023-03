Lens : la commune rejette le projet de la nouvelle route vers Pairi Daïza

Lors du dernier conseil communal, les conseillers lensois étaient amenés à se prononcer sur le projet de la nouvelle route qui mène à Pairi Daïza. Un projet qui a été rejeté par les élus à cause de son manque de clarté. “On avait reçu un projet très grossier du projet de route”, nous a confié Isabelle Galant, bourgmestre de Lens. “Le souci est que sur ce plan, rien ne semblait concerner véritablement la commune de Lens. On imagine que la route qui a déjà été faite à partir de la RN 56 va continuer tout droit mais on n’en est pas certain, rien n’est dessiné. On a donc décidé de ne pas nous positionner.”