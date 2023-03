Boussu/Mons : les joueurs de Belfius Mons-Hainaut à la rencontre des enfants

”Après l’initiation au basket avec immersion linguistique pour les écoles communales, après le succès du street basket (130 participants), ouvert à tous, en présence des joueurs du BMH, place à l’acte trois du Bmh City tour”, se réjouit-on du côté de la commune. C’est cette fois du côté de la Mons Arena que le rendez-vous est pris. Le 8 avril prochain, les Boussutois seront invités à assister au match Mons-Hainaut vs Apollo Amsterdam, match de la BNXT league. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures.

Les Boussutois intéressés peuvent manifester leur intérêt auprès de l’administration, via sports@boussu.be, en mentionnant le nom et prénom du chef de famille, l’adresse et le nombre de places souhaitées. La distribution des places est plafonnée en fonction de la composition de ménage. Une famille de quatre personnes obtiendra donc, au maximum, quatre places gratuites.

Quelques jours auparavant, ce sont les yeux des élèves de plusieurs écoles communales montoises que les joueurs auront fait briller. Ce mercredi 22 mars, les élèves de 5e et 6e primaires de l’école communale Henry Pohl à Jemappes, de l’école communale du Ponton à Cuesmes et de l’école communale Robert André à Flénu se rendront dans les installations du Belfius Mons Hainaut où ils seront reçus par les joueurs ainsi que leur coach.

Cette rencontre s’inscrit, là encore, dans le cadre de leur tournée des communes de la région de Mons-Borinage, le BMH City Tour. Les enfants auront la joie de partager un moment privilégié avec de vraies stars du ballon orange. Après un échange linguistique avec les joueurs, ils participeront à une initiation au basket au travers différents ateliers (dribbles, shoots, passes, vitesse et psychomotricité, etc.). La rencontre se clôturera par une séance de dédicaces et la remise d’un poster aux enfants.

L’Échevine de l’Enseignement Catherine Houdart ainsi que l’Échevine des Sports, Mélanie Ouali, sont ravies de la mise en place de ce projet avec le club : “Au sein de l’enseignement communal montois et en collaboration avec l’Association des Maîtres Spéciaux d’Éducation Physique de Mons, chaque année, nous mettons sur pied des journées spécialement dédicacées au sport à l’école. Il est important de donner aux enfants le goût de la pratique d’un sport car l’activité physique contribue à leur bien-être général”, estiment-elles.