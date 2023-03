Hornu : un événement autour de l’artisanat proposé par la maison de Jeune

”Nous avions proposé l’événement pour la première fois il y a quatre ans. Nous l’avions davantage axé sur le troc de plantes et de semences”, explique David Brunin, citoyen impliqué et conseiller communal (Agora) à Boussu. “Nous avions alors accueilli plus de 600 personnes. Ce qui nous avait confortés dans l’idée que c’est quelque chose qui plaisait. Mais avec le covid, nous n’avons pas pu maintenir l’organisation.”

L’envie était pourtant bien présente. Les forces vives à nouveau réunies, l’organisation s’est précisée. “Nous accueillerons une vingtaine d’exposants en intérieur et extérieur. Une conférence autour de la nature sera par ailleurs proposée, de même que des activités ludiques à destination des enfants. Pour donner un petit coup de peps à tout cela, nous aurons la chance de profiter de la présence des majorettes de Boussu.”

L’entrée est gratuite et de la petite restauration est prévue. “L’objectif, c’est vraiment de proposer un rendez-vous convivial et de dynamiser le quartier. Les festivités sont souvent concentrées sur Boussu et Hornu centre, au détriment des petits quartiers. J’ai 54 ans et je dois bien constater qu’à l’époque, il y avait davantage de choses organisées dans les petits villages.”

Si le succès est à nouveau au rendez-vous – l’organisation reste consciente que la météo jouera un rôle crucial dans cet espoir – l’organisation pourrait envisager de proposer l’événement annuellement, voire deux fois par.