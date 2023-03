Ils cultivaient du cannabis à Jurbise, Péruwelz, Morlanwelz et La Louvière : six ans de prison pour le chef du réseau

Le 5 octobre 2021, le juge d’instruction délivre une série de mandats d’arrêt. Lors des perquisitions, des centaines de plants sont découvertes ainsi que de fortes sommes d’argent, des sachets de conditionnement, des téléphones, des cartes SIM et tout ce qui est nécessaire pour monter une culture : terreau, lampes, tuyaux d’arrosage… De la cocaïne est aussi retrouvée.

Une culture de 360 plants est démantelée quelques jours plus tard à Morlanwelz et une autre, de 1384 plants est découverte à la rue de la Basilique à Bon-Secours (Péruwelz) dans une maison dont les fenêtres sont occultées.

L’enquête de téléphonie permet aux policiers d’identifier des Belges, des Albanais et des Italiens, dont certains exploitent d’autres plantations à La Louvière et à Bruxelles, notamment dans un commerce qui sert de façade à Anderlecht.

Lourdes amendes

Lundi, le tribunal correctionnel de Mons, qui a consacré plusieurs audiences pour ce dossier impliquant une trentaine de prévenus, a prononcé de lourdes peines. Le principal dirigeant de cette association criminelle écope d’une peine de six ans de prison ferme et d’une amende de 40.000 euros. Ses associés sont condamnés à une peine de quatre ans de prison ferme et à une amende de 40.000 euros et de 16.000 euros.

Le tribunal a prononcé des peines de quatre ans, trois ans, deux ans, accordant parfois un sursis à certains prévenus et de lourdes amendes, de 8.000 et de 16.000 euros. Des peines de travail ont aussi été prononcées.

Sur le volet civil, Ores recevra un dommage de près de 180.000 euros pour toute l’énergie détournée. Enfin, plusieurs voitures ont été confisquées, ainsi que plus de 100.000 euros.

C.K