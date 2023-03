Le jeune Boussutois Sulivan Grenier réalise sa première exposition à Dour : “je suis très fier de ma première exposition”

Après avoir participé à la première édition du Petit Montmartre de Blaugies, tout est allé très vite pour Sulivan. “Tout a été rendu possible grâce au bouche-à-oreille. Cela a commencé il y a deux ans lors de la première édition du Petit Montmartre à Blaugies. J’ai pu exposer certaines de mes œuvres et obtenir quelques commandes. Lors de la deuxième édition, la bibliothèque de Dour m’a proposé d’organiser des stages avec des enfants à la bibliothèque. Cela m’a permis de tisser des liens et de me faire des contacts qui ont abouti sur cette première exposition. C’est, cette fois-ci, le centre culturel de Dour qui m’a offert cette belle opportunité. ”

Originaire de Boussu, Sulivan n’est pas peu fier de sa première exposition même si une part de stress l’anime au quotidien. “Je ressens beaucoup de fierté d’avoir pu arriver à ce stade. Fierté de voir aboutir mes nombreuses années d’études dans l’art”, poursuit Sulivan Grenier. “J’avais vraiment à cœur de pouvoir organiser ma première exposition pour pouvoir me faire un nom dans le métier. Pour cette première, j’ai voulu aborder le thème du covid, qui m’a beaucoup marqué. Cette période a permis de remettre beaucoup de choses en question. Je voulais donc retravailler des œuvres connues en les remettant dans l’esprit covid. On peut ainsi voir un masque sur la Joconde par exemple. Tout est travaillé au dessin dans un style réaliste. ”

Après plus d’une semaine d’exposition, la belle vitrine qu’offre le hall de l’Hôtel de Ville aux œuvres de Sulivan a permis à ce dernier d’être démarché par plusieurs autres communes en vue de réaliser d’autres expositions. “Cette première exposition m’a déjà ouvert plusieurs portes. Plusieurs personnes m’ont en effet proposé d’exposer dans la région. Les gens extérieurs sont également intéressés. Les retours sont très positifs pour l’instant de quoi penser à de nouvelles idées de projets”, explique Sulivan Grenier.

Le jeune artiste ambitionne ainsi de se pencher sur des projets plus personnels lui permettant de se tourner davantage vers l’art contemporain. Avant cela, son exposition à Dour battra encore son plein jusqu’au 30 avril prochain. Les personnes n’ayant pas encore eu la possibilité d’admirer ses œuvres, bien connues de tous mais revisitées à la manière de Sulivan Grenier, peuvent donc encore se rendre au sein à l’Hôtel de Ville de Dour lors des heures d’ouverture de ce dernier.