Quiévrain : 150 étudiants et 35 professionnels au rendez-vous du deuxième salon des métiers du Centre Scolaire Don Bosco (VIDEO)

Organisé pour la première fois en 2020, le salon des métiers du Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain était donc de retour après deux années de crise sanitaire. “En 2020, nous avions questionné les élèves pour recueillir leur ressenti sur ce salon des métiers. Les avis étant très positifs, nous voulions naturellement mettre en place d’autres éditions. La crise sanitaire est cependant passée par là nous obligeant à attendre 2023 pour qu’elle puisse voir le jour. L’événement est désormais voué à revenir chaque année”, confie Vincent Loiseau, directeur du Centre Scolaire Don Bosco.

Le salon des métiers se veut avant tout complémentaire aux autres activités qui sont organisées par l’école. Il permet également de mobiliser de nombreux cours comme celui d’expression orale et écrite. “Nous sommes une école qualifiante. Nous formons donc directement les élèves à leur futur métier. Il est donc naturel de multiplier les initiatives leur permettant d’être directement en contact avec leur futur domaine d’activité. Nous mettons ainsi en place plusieurs périodes de stage, des séminaires et également ce salon des métiers”, poursuit Vincent Loiseau.

Au total, quatre sections qualifiantes sont disponibles au sein du Centre Scolaire Don Bosco. On y retrouve la puériculture, la vente, la coiffure et l’esthétisme. Dans chacune de ces sections, différents domaines d’activité sont représentés. “Les élèves peuvent avoir un aperçu de nombreux métiers différents. On retrouve en effet aussi bien des employés que des indépendants. Plusieurs domaines sont également représentés. En puériculture par exemple, le milieu hospitalier, les maisons maternelles, les crèches, l’enseignement spécialisé et les écoles maternelles sont représentés. Cette diversité permet aux élèves d’aller directement vers les métiers qui les attirent”, indique Chloé Berger, professeure de gestion et de comptabilité.

Fabrizio Caramanna fait partie des professionnels présents au salon des métiers du Centre Scolaire Don Bosco. S’il a accepté de parler de son métier aux élèves, c’est principalement pour les mettre en connexion avec la réalité et leur permettre d’éviter de reproduire ses erreurs.

“Beaucoup de jeunes ont une vision erronée du monde des indépendants. Il est donc important de pouvoir les connecter avec la réalité et ancrer leur vision dans un monde plus réaliste”, explique-t-il. “Les étudiants sont vraiment des éponges à expériences. Ils retiennent rapidement et facilement les conseils que nous leur prodiguons. Ce genre d’initiative est donc importante. Cela leur permettra également de ne pas reproduire les erreurs que nous avons pu faire en nous lançant dans le monde professionnel. ”

Ayant commencé comme employé dans un centre de bronzage pour terminer comme gérant de plusieurs établissements comportant une trentaine d’employés, Fabrizio a de nombreux conseils sous le coude pour permettre aux étudiants de rencontrer le même succès que lui. Manon et Charlène font partie des étudiantes à l’écoute de ses précieux conseils.

“En discutant avec Fabrizio et les autres professionnels du salon des métiers, nous pouvons vraiment nous rendre compte des parcours possibles et des erreurs à ne pas reproduire. Cela nous permet d’ouvrir notre esprit sur le monde du travail”, confie Manon. “Pour ma part, j’avais principalement des questions sur les taxes, la TVA et sur les différents types d’indépendants. Ce salon m’a permise d’obtenir une réponse à ces interrogations”, ajoute Charlène.

Les deux jeunes filles ambitionnent toutes les deux de faire leur gestion après leurs études avant de se lancer, d’abord comme employée puis comme indépendante. Un parcours intéressant et réfléchi selon Fabrizio. “Elles ont vraiment une démarche intéressante car elles ne veulent pas brûler les étapes et, donc, risquer d’aller droit dans le mur. C’est vraiment important et intéressant de pouvoir les écouter et guider au mieux”, relate-t-il.

Ce salon des métiers semble porter ses fruits puisque plusieurs anciens étudiants du Centre Scolaire Don Bosco étaient présents pour aiguiller les professionnels de demain. “Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir revoir d’anciens élèves. Cela ne nous rajeunit évidemment pas mais nous sommes heureux de voir qu’ils gardent encore certaines attaches avec notre école. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur présence”, conclut Vincent Loiseau.