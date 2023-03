Quiévrain : en conflit avec son propriétaire, Ophélie réclame une indemnisation et une résiliation de son bail

Les mois et années de galère d’Ophélie ont finalement trouvé une issue favorable suite à ces nombreux combats contre son propriétaire. Infesté de puces de parquet, son logement, situé à Quiévrain, a en effet été déclaré insalubre par la Région wallonne il y a plus d’un mois. Entre-temps, les démarches judiciaires ont pu se poursuivre pour tenter d’obtenir des dédommagements à tous ses problèmes à la fois de santé mais également de mobiliers. Tout son appartement était en effet bon à jeter à cause de la prolifération de nuisibles dans son logement. Son combat judiciaire a finalement pu aboutir sur une première audience devant le juge de Paix ce mardi.