Le 23 février 2022, sa nouvelle compagne lui annonce qu’elle est enceinte de six semaines. Il insiste pour qu’elle ne garde pas cet enfant. Elle refuse. Kévin fait ses valises et quitte la maison. Quelques heures plus tard, la jeune femme dépose une plainte pour des coups. Son visage est tuméfié.

Deux mois plus tard, Kévin tente d’échapper à un contrôle de police. Il est finalement arrêté et emmené au poste. Les policiers en profitent pour l’interroger au sujet des faits du 23 février. “Oui, nous avons eu une bonne dispute. Elle a déposé plainte pour se venger, mais elle souhaite la retirer”, dit-il.

En effet, la jeune femme a écrit au greffe du tribunal pour expliquer que Kévin l’a simplement repoussée et qu’elle est tombée sur le coin du congélateur. C’est un accident. Certes, mais les séquelles relevées par un médecin sur le visage de madame, après le 23 février, ne semblent pas correspondre à une chute. La pommette est gonflée.

4 ans de prison requis

Devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel, le prévenu raconte : “Elle s’est agrippée à mon sac, j’ai tiré et elle a chuté sur le sol. Je ne l’ai jamais frappé. J’ai des antécédents judiciaires, je reste prudent”.

Kévin n’est pas une oie blanche, il multiplie les condamnations depuis son passage à l’âge adulte. Il cumule six ans de prison pour des faits de coups sur ses compagnes et, comme le constate le ministère public, il est en état de récidive légale.

En première instance, le parquet avait requis quatre ans de prison. C’est la peine requise par l’avocat général en appel, alors que le tribunal correctionnel de Mons a prononcé une peine de 40 mois.

Me Richoux a plaidé l’acquittement de Kévin, lequel conteste le caractère volontaire des coups. En cas de confirmation du jugement, une peine de travail ou un sursis sont proposés par l’avocate. Le ministère public constate que Kévin a déjà été soumis à de nombreuses périodes de probation et qu’il n’a pas été un exemple en la matière…

La compagne, ex de Kévin, a perdu l’enfant.

L’arrêt est attendu mi-avril.