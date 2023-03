Honnelles : Les bénévoles du Cyclo Mambo Club ont jusqu’à dimanche pour préparer leur épreuve Montagn’Hard

Né d’un groupe d’amis désireux de se retrouver autour du vélo, le Cyclo Mambo Club peut désormais compter sur une quarantaine d’adhérents. Afin de faire vivre leur asbl, les bénévoles du club souhaitent, chaque année, organiser une randonnée VTT à travers les bois et campagnes des Honnelles.

“Le club est né de notre volonté de se retrouver entre amis malgré notre entrée dans la vie active. Avec notre travail et nos enfants, nous disposions de moins de temps pour nous voir. Nous voulions tout de même être réunis au moins une fois dans la semaine. Pour pérenniser notre asbl, nous devions tout de même organiser au moins un événement sur l’année. C’est ainsi qu’est née la Montagn’Hard”, explique Nicolas Liénard, président du Cyclo Mambo Club.

Pour que tout se passe pour le mieux, les bénévoles du club vont se relayer ce vendredi et samedi pour délimiter le parcours. “Nous sommes actuellement dans le bois des Honnelles afin de flécher le parcours. Pour orienter au mieux les participants sur 85 kilomètres, nous devons placer plus de 700 flèches. Cela représente un jour et demi de travail pour une dizaine de bénévoles. Fort heureusement, nous avons l’avantage de bien connaître la région. Nous essayons donc de rejoindre tous les beaux spots à travers notre circuit. ”

Le départ sera donné ce dimanche au complexe sportif La Roquette de Montignies-sur-Roc. Deux boucles de 25 et 85 kilomètres seront prévues. “La difficulté est croissante en fonction du parcours choisi. Celui de 25 kilomètres fait plus ou moins 300-400 mètres de dénivelés. On monte jusqu’à 1000 mètres de dénivelé pour celui de 85 kilomètres. Habituellement, entre 700 et 800 personnes sont présentes pour l’événement. Plusieurs ravitaillements sont prévus sur le parcours. Un petit verre sera également offert à la fin de la course afin de remercier les participants”, conclut Nicolas Liénard.

Le rendez-vous est donc donné à Montignies-sur-Roc, ce dimanche dès 8h.