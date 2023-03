Frameries: un couple "de gros dégueulasses" sensibilise les enfants à la propreté publique

"Nous invitons les élèves à se réunir pour assister à une conférence sur la propreté", explique Patrick Robert, Directeur du Centre culturel de Frameries. "Sans prévenir, gesticulant et braillard, un couple "cracra" déverse tout à coup sous les yeux des spectateurs - qui ignorent donc jusque-là qu'ils assistent à un spectacle - quantité de "brol" (sic) non loin d’une poubelle."

Interpellés par le conférencier "surveillant propreté", l’homme et la femme tentent de se justifier à grands cris. "C’est le début du spectacle, dont le but est de sensibiliser les spectateurs de manière ludique à l’importance de respecter la propreté de l’espace public." Créé à l’occasion d’une des Journées Propreté organisées par la Ville de Bruxelles, ce spectacle est aujourd’hui joué partout en Belgique et interpelle petits et grands sur le nécessaire respect de l’espace public.

Pour le Centre culturel de Frameries, organisateur de l’événement, la démarche est double : d’une part, sensibiliser les enfants à la problématique environnementale et au vivre ensemble dans le respect de l’espace public, en lien avec l’ensemble des activités proposées par la commune du 20 au 30 mars et, d’autre part, intégrer la dimension culturelle dans la vie quotidienne des enfants.

"Il s'agit d'être là où on ne nous attend pas forcément, parfois même sans que l’on s’en rende compte. Les jeunes, ici, ne sont plus seulement spectateurs mais aussi "spectacteurs", ils participent de façon active et construisent, ainsi, leur parcours culturel." In fine, ce sont près de 800 élèves scolarisés sur l'entité framerisoise qui rencontreront "Les gros dégueulasse" de la Compagnie de la Sonnette.