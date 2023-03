Dour : Le Street Food Village prépare son retour

Plus de 20 foodtrucks aux menus divers et variés attendent les plus gourmands. Pour accompagner cette ambiance gourmande, des châteaux gonflables, un grand blind test, un karaoké, des lives de musique ou encore du street art, voilà ce que proposait la première édition du Street Food Village. Un programme alléchant qui a eu le don d’attirer les foules. Lors des fêtes de fin d’année, les produits de saison étaient à nouveau mis à l’honneur à travers une dizaine de foodtrucks.

Pour son retour, l’événement recherche à nouveau bon nombre de foodtrucks qui lui permettront de faire sa renommée. En parallèle à cela, les dernières autorisations devraient prochainement être obtenues en vue d’à nouveau attirer les foules autour de la nourriture et des produits de bouche. Pour cette nouvelle édition, un manège pour adulte “Le Roubar” sera organisé.

”Notre concept est de proposer un événement local, familial et convivial durant lequel différents Foodtrucks seront présents pour proposer leurs spécialités aux visiteurs. Durant toute la journée, des animations et des artistes pour tous les âges seront sur place afin d’agrémenter leur visite”.

Un événement à ne pas rater donc, qui se dévoilera davantage dans les prochaines semaines…