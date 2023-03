”Je suis convaincu que ce Master en médecine sera bénéfique pour le Hainaut” réagit le recteur de l’UMons

Le recteur de l’UMONS a réagi à cette information par voie de communiqué. “Je ne peux que me réjouir de la perspective pour notre institution d’organiser conjointement avec l’ULB ce Master en Médecine. Je suis convaincu que ce Master sera bénéfique pour le Hainaut, sa jeunesse et l’ensemble de sa population. Nous avons bénéficié d’un soutien très large et très diversifié des forces vives hainuyères tout au long des discussions. Cela montre clairement qu’il s’agissait bien d’un enjeu social, sociétal et de santé publique pour cette province et par-delà. Et nous comptons bien le démontrer en rencontrant les conditions que le Gouvernement a décidé d’associer à l’octroi de notre habilitation et auxquelles nous nous attendions. Finalement, la sagesse a prévalu dans ce dossier qui s’est appuyé depuis le début sur des arguments factuels et des données objectives difficilement réfutables”.

L’UMONS se réjouit ainsi de pouvoir offrir 5 nouvelles formations, trois à Mons et deux à Charleroi. Il s’agit de deux ouvertures en 2024, et conjointement avec l’ULB, que sont les Masters en Médecine et en Droit à Mons.

Trois créations de formation innovantes et originales sont sur les rails. Un nouveau Master en Ingénieur Civil en Génie de l’Énergie sera porté par la Faculté Polytechnique dès septembre prochain. Le Master en Urbanisme et Développement Territorial (avec l’ULB) et le Bachelier en Communication Numérique sont les autres formations proposées, en collaboration avec d’autres universités et hautes écoles.