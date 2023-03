Quaregnon : des fêtes d’anniversaire insolites proposées par AnniVal

“J’ai ouvert ma société pour animer des anniversaires pour enfants. Les parents me contactent en m’indiquant quel pack il souhaite pour l’anniversaire de leur enfant. Je me rends ensuite sur place pour l’animer selon le thème qu’ils ont choisi”, confie Valentine Colmant, gérante de la société AnniVal. “Je propose des packs prédéfinis que les parents n’ont plus qu’à choisir. Je laisse également la possibilité de personnaliser un pack en fonction des attentes des parents. Ils sont alors plus maîtres de l’organisation. ”

Pour ensuite organiser pour le mieux l’anniversaire de l’enfant, Valentine dispose de toute une série de matériels chez-elle. Pour des demandes plus spécifiques, elle s’arrange pour se fournir afin de correspondre au mieux aux attentes des parents.

Assez unique dans la région, la société AnniVal est née tout naturellement d’une idée de Valentine Colmant. “Je suis animatrice et institutrice depuis plusieurs années. Le contact avec les enfants est donc assez naturel et facile pour moi. Lorsque j’anime, je m’amuse autant que les enfants qui participent. C’est donc tout naturellement que j’ai voulu lancer ma société. Quand j’en ai parlé autour de moi, les gens étaient très intéressés. C’est donc ainsi qu’est née AnniVal”, poursuit Valentine Colmant.

Plusieurs packs sont disponibles pour les familles désireuses de faire appel à AnniVal. “Nous avons un pack personnalisé qui permet aux familles de choisir une liste d’activités à organiser lors de la fête de leur enfant. Nous avons ensuite un pack “mini-pouce” destiné aux 3 à 5 ans. Il comprend des histoires, des comtes, de la peinture, une pêche au canard, une activité ludique et des coloriages XXL. Nous avons également le pack “polochon” pour les 5 à 7 ans. Just Dance, bricolage, manucure, mise en beauté, histoires, chasse au trésor et mini-kermesse y sont proposés. Les 7 à 9 ans auront droit à leur pack “ourson” qui propose un atelier culinaire ou scientifique, un Just Dance et une manucure. Et, enfin, les plus grands, auront accès au pack “loup” comprenant chasse aux trésors, activité Just Dance, des jeux sportifs et la mini-kermesse”, conclut Valentine Colmant.

L’ensemble des informations et des activités proposées par Valentine et sa société AnniVal sont disponibles sur Facebook, Instagram et Tik-Tok.