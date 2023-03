Dossier Envirolead : la commune de Colfontaine invitée à prendre position

Ce mardi, c’est au conseil communal de Colfontaine que le sujet sera une nouvelle fois abordé. Olivier Mathieu, chef de file du groupe MR, interpellera la majorité afin de connaître ses intentions. “Nous ne savons pas trop ce que les socialistes en pensent, nous n’avons vu aucune prise de position dans leur chef jusqu’à présent”, explique Anthony Smets D’Alelio, porte-parole du MR.

”Nous voyons que d’autres communes ont déjà exprimé leurs craintes quant à l’impact d’un tel projet sur la santé de leurs habitants. Selon les études menées par les riverains, les effets néfastes auront un impact sur un rayon de 60 kilomètres. Colfontaine n’est située qu’à 10 kilomètres à vol d’oiseau de la future usine. L’idée n’est pas de se dire : faisons comme tout le monde, adoptons une motion. Mais de se renseigner et de se positionner en toute connaissance de cause.”

Du côté du MR colfontainois, on ne se dit d’ailleurs pas fermement opposé au projet. “Les permis ont été octroyés et nous ne nous remettons pas cela en cause. On parle de création d’emplois, de développement d’une activité importante. Nous sommes pour la croissance. Mais pas à n’importe quel prix. Des garanties doivent être données. C’est en ce sens que nous pensons nécessaire d’interpeller le collège communal.”

Le dossier s’étoffe au fur et à mesure que le comité de riverains soulève de nouveaux éléments. C’est ainsi que la présence d’éoliennes n’a pas été prise en compte lors des études menées par le groupe Envirolead. “La répercussion de ces éoliennes doit être analysée, c’est primordial”, souligne encore le MR. Les débats se tiendront ce mardi soir, au sein du conseil communal.