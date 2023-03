Dour : le carrefour du bas de la rue Grande prochainement sécurisé

“Depuis les travaux de rénovation de la rue Grande et le changement de circulation à cet endroit, le carrefour en bas de la rue est devenu dangereux. Les automobilistes venant de la rue Delval sont en effet obligés de s’avancer dangereusement pour voir si d’autres véhicules arrivent. Je me demandais donc si la situation avait prévu de changer ou non ? Un miroir peut-il, par exemple, être placé pour améliorer la visibilité ? D’autres aménagements sont-ils prévus ? ”, se questionne-t-elle.

Des problèmes de circulation visiblement bien connus au sein du conseil communal. Des aménagements sont dès lors prévus. La voirie étant régionale, le collège est cependant obligé d’attendre que le SPW intervienne. “Nous sommes en discussion avec la Région depuis plusieurs mois. Nous avons déjà marqué notre volonté de mettre en place des aménagements. Ils sont d’ailleurs déjà prévus mais n’ont pas encore pu être mis en œuvre. Ce n’est plus qu’une question de jours ou de semaines”, répond Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour (Dour Demain).

Le miroir n’a pas été préconisé par la Région wallonne qui tient à agir plus globalement. “La Région n’a pas retenu l’installation d’un miroir mais plutôt un aménagement de marquage au sol qui oblige les personnes venant de la Grand-Rue de serrer à droite et de ralentir. Le miroir, sans aucune autre infrastructure, ne permettrait pas de faire ralentir ceux venant de la Grand-Place. C’est pourquoi il n’a pas été privilégié. La situation ne peut toutefois pas rester en l’état”, poursuit Carlo Di Antonio.

Au-delà des problèmes de visibilité, certains conducteurs coupent trop fréquemment la trajectoire du virage. L’échevin de la Mobilité, Vincent Loiseau, a donc ajouté “qu’il fallait mettre en place un dispositif empêchant de couper le virage”.

Un problème qui devrait donc être réglé dans les prochains jours.