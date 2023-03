Robert est un peu le papa de cœur de la petite fille. À chaque fois qu’il débarque chez eux, la petite fille le suit comme son ombre. Parfois, le soir, Robert lui fait la lecture avant de dormir.

Mais après le 14 août, la relation entre eux n’est plus la même. La maman se demande si sa fille n’est pas angoissée, avec la rentrée scolaire qui approche. La petite entrera en première maternelle. Elle pleure, se cache derrière ses jouets.

Dix jours plus tard, la maman râle sur sa fille qui se promène nue dans le jardin. Elle lui demande si elle n’a aucune gêne. L’enfant lui répond que non, car Robert s’est déjà mis tout nu devant elle. La maman est étonnée, et elle n’est pas au bout de ses surprises. L’enfant lui raconte que Robert a fait “des trucs méchants” avec ses doigts dans sa « nénette ». Elle mime la scène et déclare que Robert se léchait les doigts.

Il parle de pédophilie, spontanément

La maman est choquée. Elle envoie un message à Robert, lui signifiant qu’il n’est plus le bienvenu chez elle, sans donner la raison de son courroux. “Ce qui est interpellant, c’est qu’il se défend directement de faits de pédophilie”, constate Me Maes, tuteur ad hoc de la petite fille. “Il va déclarer que c’est contraire à sa religion. Plus tard, il déclare que l’enfant avait un comportement bizarre à son égard, qu’elle était peut-être amoureuse de lui. Elle a cinq ans ! ”

La maman dépose une plainte à la police et la petite fille est auditionnée par des experts. Ses déclarations sont jugées crédibles par les experts, mais cela reste une preuve fragile pour la défense. Celle-ci plaide l’acquittement.

Trois ans de prison requis

“Les Africains ne sont pas des pédophiles ! ” se défend Robert devant la sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons. Le juge lui pose des questions relatives aux éléments du dossier, Robert répond qu’il est incapable de faire du mal à un enfant. “Cela m’attriste que l’on m’accuse de tels faits, aussi graves, je ne comprends pas”, raconte Robert.

Robert encourt une peine de trois ans de prison ferme. Il n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui devrait lui permettre d’obtenir un sursis et de ne pas passer par la case prison, en cas de culpabilité. Il reste présumé innocent.

Jugement dans un mois.