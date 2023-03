Un escroc organisait des faux voyages à Disneyland, il écope d’une peine de travail en appel

Jadis organisateur de voyages pour les supporters des Diables rouges, Michaël avait décidé de changer de domaine en organisant des séjours à Disneyland Paris et au marché de Noël.

Le décès de mamie

Michaël a lancé “Voyage Zélir” sans changer ses habitudes : il reçoit l’argent des voyageurs et annule, au dernier moment, les séjours en prétextant divers problèmes. “Il a expliqué qu’il avait agi de la sorte à cause de factures à régler pour l’hospitalisation et les funérailles de sa grand-mère. Mais il n’a jamais pu prouver l’existence de ces factures”, avait déclaré le procureur du roi de Charleroi, lors du premier procès.

Parmi les victimes, on retrouve des gens de Boussu et de La Louvière. Tous ont été les victimes de cet escroc âgé de 28 ans et originaire de Dampremy.

Ce dernier n’avait pas osé croiser le regard des nombreuses parties civiles lors du procès en première instance à Charleroi. Le tribunal lui a infligé une peine de 30 mois de prison ferme, en octobre 2021.

L’opposition étant refusée, l’homme a fait appel. La cour d’appel du Hainaut a réformé le jugement, le condamnant à une peine de travail de 150 heures (ou deux ans de prison) pour escroquerie.