Face à l’abondance de projets éoliens dans les Honnelles, la commune décide d’organiser une consultation populaire

Mais voilà, New Wind n’est désormais plus la seule société à vouloir implanter des éoliennes dans les Honnelles. Luminus vient en effet d’à son tour manifester son envie d’en implanter cinq entre Athis et Montignies-sur-Roc. “Luminus nous a déjà approchés pour son projet de cinq éoliennes”, indique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. “Des bruits de couloir laisseraient entendre qu’un troisième projet éolien pourrait être prochainement soumis. ”

Face aux importantes sollicitations, la commune a décidé d’agir. “Nous avons proposé au conseil communal d’organiser une consultation populaire sur le sujet. Elle devrait se tenir dans le courant du mois de juin”, poursuit Matthieu Lemiez. “Il est essentiel pour nous que les citoyens puissent donner leur avis de manière sereine et en étant pleinement informés sur les différents projets et les enjeux liés à ces derniers. Nous devons pouvoir apporter des réponses à leurs questions. ”

Concrètement, le collège communal estime qu’une décision liée aux projets éoliens entraînerait des conséquences sur les générations futures. Il lui semble donc important que les citoyens puissent s’exprimer également. C’est en ce sens qu’une concertation populaire aura lieu.

“Pour le projet de New Wind, 250 personnes étaient présentes à la RIP et près de 1 000 courriers de remarque ont été déposés. Nous pouvons donc déjà nous faire une idée de ce qu’en pensent les citoyens”, explique Matthieu Lemiez. “Le projet de New Wind n’est cependant qu’un dossier parmi deux voire trois autres qui seront prochainement sur la table. Nous voudrions donc poser quelques questions aux Honnellois pour en savoir plus sur leur vision de l’ensemble des dossiers. ”

Une consultation prévue en juin

Pour pouvoir recueillir l’avis des citoyens à travers cette consultation populaire, la commune distribuera un feuillet explicatif à l’ensemble des habitants. Ces derniers pourront ainsi se prononcer en parfaite connaissance des projets. En parallèle à cela, les questions sur lesquelles les citoyens se pencheront seront votées au conseil communal. Leur réponse ne pourra être que “oui” ou “non”.

“Pour mettre en place cette consultation populaire, nous sommes soumis à un cadre légal qui nous impose notamment un timing. Ce dernier nous impose de l’organiser au moins 16 mois avant les élections communales. Au départ, nous voulions donc l’organiser en septembre. Pour respecter ce cadre légal, nous sommes contraints de l’organiser en juin”, rapporte Matthieu Lemiez.

L’ensemble des Honnellois de plus de 16 ans pourront donc se prononcer en juin. Cela représente environ 4 350 personnes qui devront être réparties en quatre bureaux. Des votes par procuration seront également possibles. Des membres de la majorité et de la minorité seront présents dans l’ensemble des bureaux de vote en tant que témoin. Ils seront également présents lors du dépouillement.

L’avis des citoyens pèsera dans la balance

Après cela, citoyens et élus locaux devront attendre la réalisation de l’étude d’incidence pour aller plus loin dans les démarches. Une enquête publique sera alors réalisée durant laquelle les citoyens pourront à nouveau émettre leurs remarques. La commune sera quant à elle invitée à se prononcer. Le poids de sa décision sera d’autant plus important grâce aux résultats obtenus lors de la consultation populaire.

“J’invite les citoyens à s’exprimer. Nous nous engageons d’ailleurs à suivre l’avis de la population. Si les Honnellois prennent le temps de se rendre dans un bureau de vote pour se prononcer, il est de notre devoir de respecter leur décision”, ajoute Matthieu Lemiez.

Du côté de l’opposition, cette consultation populaire est également vue d’un bon œil. “Notre groupe adhère à cette proposition et militait également pour créer ce groupe de pilotage alliant majorité et minorité. Nous devons oublier nos querelles politiques pour créer un groupe de travail chargé d’élaborer les questions qui seront posées aux habitants ainsi que la brochure qui leur sera fournie”, conclut Philippe Dupont.