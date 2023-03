Un auteur de projet bientôt désigné pour la rénovation de la place de Genly

Ce n’est pas par hasard que le collège PS-MR + avait proposé la rénovation de la place de Genly dans le cadre de cet appel à projets. Très large, cette dernière présente un potentiel de verdurisation important. “Elle accueillera un vaste espace vert, du mobilier urbain qui pourra être déplacé en fonction des manifestations organisées mais aussi une zone de jeux pour les enfants jusqu’à six-dix ans”, détaille David Volant (MR +), échevin de l’aménagement du territoire.

Des poubelles de tri et un panneau digital informatif sont également prévus. Pour la commune de Quévy, ce subside de 500 000 euros est une aubaine. En août dernier, alors que le dossier allait être soumis à l’approbation du gouvernement, l’échevin nous précisait qu’il serait impossible de financer le projet sans intervention extérieure majeure. “Le coût total du projet représente environ 625 000 euros, le subside couvre donc près de 80 % de la dépense.”

Côté stationnement, les riverains seront assurés de bénéficier de places. Pour les autres, en revanche, il faudra stationner dans les rues adjacentes. Ce jeudi, le conseil communal sera invité à voter la désignation d’un auteur de projet. Après quoi les démarches se multiplieront. “L’objectif, c’est que l’on puisse compter sur un avant-projet avant la fin juin et qu’une réunion puisse être organisée avec la Région wallonne.”

Une fois la première esquisse validée, une concertation sera organisée avec les riverains, voire les habitants du village. “On espère pouvoir avancer rapidement. Une fois que ces étapes seront franchies, un cahier spécial des charges sera soumis au vote du conseil communal et les travaux seront attribués. On espère les réaliser début 2024.” Ceux-ci seront menés en parallèle des travaux de la rue Longsaule, dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) afin de ne pas multiplier les périodes de nuisances et d’embarras.