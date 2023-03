La ville de Saint-Ghislain cherche des photographes pour alimenter son compte Instagram

”On constate que beaucoup de citoyens nous envoient des clichés en message privé, via la page Facebook de la ville, ou mentionne la ville dans leur story Instagram sans que nous ne puissions les repartager”, explique-t-on du côté du service communication de la ville. “Ce sont parfois simplement des photos d’un repas dans un établissement horeca de la commune mais ce sont parfois des photos plus professionnelles, avec un jeu de lumière, un patrimoine particulièrement bien en amis, etc.”

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que l’envie de nouer une collaboration avec ces photographes anonymes ne naisse. “L’appel est lancé à toute personne, citoyenne de l’entité ou non, qui pratique la photographie de manière occasionnelle ou professionnelle et qui souhaite mettre ses clichés en avant. Ils seront sélectionnés par notre service, selon une série de critères définis : la qualité de l’image, la convergence entre l’aspect artistique et la mise en valeur du territoire, ou encore l’absence d’éléments de nature discriminatoires, diffamatoires ou contraires à l’ordre public.”

Les photographies retenues seront publiées sur le compte Instagram de la ville avec la mention du compte Instagram de l’auteur, ou de son nom et prénom s’il n’est pas inscrit sur le réseau social. Le lieu représenté sera, lui aussi, mentionné. “On vient de lancer l’appel à participation, on attend donc de voir s’il suscite un petit engouement, ce que l’on espère. C’est une démarche win-win : on alimente le compte de la ville tout en valorisant le travail de nos habitants.”

Les personnes désireuses de prendre part au projet peuvent transmettre leurs clichés par mail à score@saint-ghislain.be, par message privé sur le compte Messenger de la Ville ou via clé USB directement auprès du service SCORE (rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre).