Le nouveau schéma de collecte Hygea sera instauré en octobre à Saint-Ghislain, Jurbise et Honnelles

”Dans un premier temps, le changement se limitera aux collectes sélectives, c’est-à-dire aux déchets résiduels et aux déchets organiques. Il n’y aura pas de conteneurs pour les papiers et cartons”, nous confirme Anne Copin, en charge de la communication pour Hygea. “Cette différence dans la mise en œuvre du schéma de collecte est simplement liée à un retard dans la réception de camions équipés de lève-conteneurs.”

Changement en deux phases

En commande tant au sein de l’intercommunale Hygea qu’auprès du groupe Dufour, qui assure en sous-traitance le ramassage de ces factions de déchets, les nouveaux camions arriveront dans les prochains mois. Des conteneurs seront alors bel et bien distribués aux citoyens des trois communes concernées. “En attendant, les papiers et cartons seront toujours ramassés en vrac, à raison d’une fois toutes les deux semaines, comme aujourd’hui.”

Déjà instauré sur plusieurs communes de la région Mons-Borinage, par exemple Frameries, Quévy ou Mons, le nouveau schéma de collecte sera progressivement étendu à l’ensemble des communes affiliées à l’intercommunale. “On apprend de nos erreurs au fur et à mesure. Les citoyens recevront donc un nouveau calendrier de collecte un mois à l’avance, soit fin août ou début septembre, avec des explications claires et les nouvelles dates de collecte. Communiquer trop tôt risque de créer de la confusion.”

On sait en effet que les changements ne sont pas toujours bien compris ou bien acceptés par les citoyens, et qu’ils donnent souvent lieu à des sacs-poubelles sortis en dehors des jours de ramassage. “Nous pouvons cependant déjà inviter les citoyens à ne plus faire de stocks majeurs de sacs blancs puisqu’en octobre, le nouveau schéma de collecte sera d’application et seuls les sacs verts et moka seront autorisés.” Les commerçants ont quant à eux déjà été informés du changement afin de prendre leurs dispositions et éviter, là aussi, de trop grandes commandes.

Notons encore que de changement, il sera également question – dans une moindre mesure – à Frameries et à Quévy : l’intercommunale entend en effet modifier les jours de collecte. Des communications répétées sont d’ores et déjà prévues afin de limiter la confusion dans le chef des ménages concernés.