Plusieurs citoyens mobilisés pour s’opposer au projet éolien de Carthuplas à Thulin

Alors que l’avis d’enquête publique s’est terminé dernièrement, les citoyens espèrent qu’ils seront entendus dans le dossier. Dossier qui est revenu sur la table du conseil communal ce lundi par l’intermédiaire d’une question orale posée par Caroline Horgnies. “Plusieurs citoyens sont mobilisés contre le projet éolien de Carthuplas. L’avis d’enquête publique se termine cette semaine, j’aurais donc voulu faire le point sur la situation ? Des bruits courent comme quoi le projet ne pourrait pas avoir lieu car l’éolienne devrait se situer sur une voie empruntée par les chauves-souris, est-ce vrai ? ”, se questionne-t-elle.

Certains habitants du Hameau de Poningue sont opposés au projet. ©AVPRESS

Un projet qui ne date pas d’hier et dont toutes les informations utiles ont pu être obtenues par les citoyens. “Le projet initial remonte à 2018. À l’époque, les citoyens avaient pu être informés via des toutes-boîtes. Une première étude d’incidence avait alors été réalisée permettant au bureau d’études de conseiller l’implantation d’une grande éolienne plutôt que trois plus petites. Les démarches prennent du temps car de nombreuses choses sont imposées dans l’étude d’incidence”, répond Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies.

Parmi les points à prendre en compte suite à la réalisation de l’étude d’incidence, l’entreprise a notamment dû installer un pylône de 50 mètres pour observer le passage des chauves-souris et des oiseaux afin de ne pas les perturber. “Ils vont désormais voir les avis et les analyser. Certains citoyens sont en effet contre le projet et nous ont déjà remis des dossiers”, poursuit Eric Thiébaut.

Des dossiers sur lesquels la conseillère communale compte bien garder un œil. “Il faut impérativement prendre en compte l’avis de ceux qui habitent là. J’aimerais donc que nous puissions garder un œil sur le dossier”, conclut Caroline Horgnies.

Pour rappel, le projet prévoit la construction et l’exploitation d’une éolienne de puissance maximale de 4,2 MW. L’aménagement de chemins d’accès et d’une aire de montage ainsi que la pose de câbles électriques, la démolition et la reconstruction d’un bâtiment contenant des garages et l’aménagement de mares écologiques sont également prévus.