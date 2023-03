Ce jour-là, il fait chaud. Le couple se désaltère, mais pas à l’eau plate. La tension est palpable dans l’appartement. La moindre remarque et le moindre reproche constituent une étincelle et cela finit par exploser. Jessica et Damien en viennent aux mains. Bilan de la rixe : Damien a une estafilade au visage. Jessica l’a frappé à l’aide d’un couteau.

Jessica se défend seule face au juge. “Il s’est jeté sur moi, j’étais couchée sur le sol. Un couteau est tombé de sa poche et je m’en suis saisie pour me défendre”. Elle ajoute qu’elle souffre d’un handicap au bras gauche, suite à une lourde opération, et qu’elle était donc incapable de prendre le dessus.

Possessif et jaloux

Le substitut du procureur du roi relève dans le dossier répressif que Jessica a l’habitude de prendre des coups. La plupart du temps, c’est quand elle s’interpose entre son compagnon et son fils aîné. “Cette fois-ci, les conséquences auraient pu être plus dramatiques”, relève le substitut du procureur. Une peine d’un an pour les coups et une peine de six mois pour le port du couteau sont réclamées.

Le juge propose à Jessica de suivre une probation, limitant sa consommation d’alcool, source de conflit au sein du couple “Une formation contre la violence vous serait peut-être bénéfique”, suggère le juge.

Le substitut du procureur du roi espère que le climat est apaisé au sein du couple. Damien, libéré de la prison, est retourné chez Jessica qui vit avec ses deux fils. “C’est calme, mais il est possessif et parfois agressif avec moi”, répond Jessica…

Jugement dans un mois.