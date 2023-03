En manque de distributeurs de billets, la commune des Honnelles adopte une motion “Batopin”

“Si nous voulons voter cette motion, c’est par ras-le-bol”, indique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. “Nous avons eu de nombreux contacts avec Batopin qui a de nombreuses obligations qu’il ne respecte pas actuellement. Suite à la disparition des banques, il y a une obligation de mettre un distributeur d’argent dans un rayon de 5 kilomètres avec au moins un par village. Chez-nous, une proposition ou plutôt une imposition nous avait été faite. Elle indiquait que seuls les villages d’Autreppe, Onnezies et Angre pourraient avoir accès à ces distributeurs. Nous ne pouvions pas en mettre à Roisin car le village est trop loin et, de l’autre côté, Athis, Erquennes et Fayt peuvent bénéficier des distributeurs de Dour. ”

Après cette première proposition, trois endroits différents ont été proposés par la commune pour accueillir ces distributeurs de billets. “Batopin avait une préférence pour Angre mais voulait mettre un gros kiosque gris sur la place du village. Nous leur avons dit que ce n’était pas possible et avons donc proposé deux autres endroits à Angre, un autre à Onnezies et même un à l’administration communale. Depuis, Batopin s’assied sur nos propositions. Notre projet n’est pas considéré comme rentable car il faudrait “un centre commercial” ”, poursuit Matthieu Lemiez.

Face à ce manque de collaboration, la commune fait donc appel aux différents niveaux de pouvoir pour que la situation change. “Nous ne sommes pas d’accord avec la situation actuelle et voulons donc faire en sorte que la situation change”, explique Matthieu Lemiez.

Une volonté d’agir partagée par l’ensemble du conseil communal. “Nous invitons évidemment la majorité à ne pas lâcher le morceau pour que la fracture numérique, déjà présente à Honnelles, ne soit pas encore plus grande à cause de l’absence de distributeurs”, ajoutent Bernard Paget et Philippe Dupont, conseillers communaux d’opposition.

L’accès au cash est également primordial pour les séniors qui ne peuvent pas toujours se permettre de multiplier les kilomètres pour se rendre à un distributeur. Actuellement, seule la Poste offre ce service aux citoyens, uniquement lors de ses heures d’ouverture. Pour le reste, les habitants doivent se rendre dans les communes voisines, dont notamment celle de Dour, pour avoir accès à de l’argent liquide. Une situation intenable donc que la commune souhaite changer au plus vite.