Le député-bourgmestre d’Hensies, Eric Thiébaut (PS), fermement opposé à la suppression des arrêts de 22 gares

“Notre région serait durement impactée si ce plan devait être adopté par la SNCB. D’après les informations parues dans la presse, c’est la suppression des arrêts dans les gares de Hainin, Masnuy, Harchies et Ville-Pommeroeul qui serait envisagée”, poursuit Eric Thiébaut (PS). “Alors que les navetteurs empruntant notamment la ligne 96 Quévy-Mons vers Bruxelles et la ligne 97 Quiévrain-Mons-Bruxelles font face à des nombreux retards et de nombreux trains annulés, cette proposition de la SNCB est tout bonnement hallucinante. ”

Dans sa commune d’Hensies, la gare d’Hainin est encore utilisée par 77 navetteurs par jour. En cas de suppression de l’arrêt, ce sont 77 personnes qui devraient chaque jour se rendre en voiture dans une autre gare… “C’est un manque total de respect pour les navetteurs de ma commune et une ineptie à l’heure où la réduction des émissions de CO2 doit guider les décisions de tous les acteurs publics”, ajoute Eric Thiébaut.

La difficulté croissante des navetteurs qui empruntent les lignes de la région inquiète particulièrement le député-bourgmestre. “Pour les navetteurs de la région de Mons-Borinage, dont je fais partie, il devient vraiment difficile d’assister au grand écart permanent entre les ambitions affichées par un Ministre de la Mobilité qui évoque sans cesse, d’un côté, la volonté d’augmenter l’offre et la fréquence des trains dans les gares, et de l’autre côté, les prises de position de la direction de la SNCB qui vont la plupart du temps à contresens”, explique-t-il.

Les voyageurs réclament donc des trains en nombre suffisant, ponctuels, confortables et à des tarifs abordables. Une demande qui sera relayée à la Chambre par Eric Thiébaut, lui-même concerné par ces suppressions. “Je demande au Ministre de la Mobilité de s’opposer fermement au plan de transport 2023-2026 de la SNCB qui envisage de supprimer les arrêts dans 22 petites gares situées en zones rurales. Je l’interrogerai à ce sujet lors de la prochaine commission Mobilité de la Chambre”, conclut-il.