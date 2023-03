Saint-Ghislain : un jugement l’interdit de boire mais il est interpellé une vingtaine de fois pour ivresse sur la voie publique !

Détenus depuis le 8 mars dernier, à la suite d’un vol avec effraction, Julien et Lydia comparaissent devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour des vols avec effraction (un seul pour elle) et une agression. Le couple baigne dans l’alcool et est défavorablement connu de la police locale et du parquet. Ils ont même fait l’objet d’une interdiction de territoire sur la commune de Saint-Ghislain !