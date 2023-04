L’étang de nage du Belvédère de Dour, source d’inspiration des maires du Pays de Mormal

Curieux, les élus du nord de la France ont pu poser toutes leurs questions aux élus locaux afin de s’inspirer du bassin naturel du Belvédère de Dour pour leur projet à Le Quesnoy. “Une base de loisirs est construite autour d’un étang à Le Quesnoy”, indique Marie-Sophie Lesnes, maire de Le Quesnoy et vice-présidente du Pays de Mormal. “Nous sommes cependant contraints d’interdire la nage dans l’étang en été en raison de l’apparition d’algues. Un étang de nage naturel comme celui de Dour pourrait donc être une solution intéressante pour permettre aux visiteurs de se baigner lors de la saison estivale. ”

Avant d’investir dans un étang de nage naturel, la maire ainsi que les 52 autres du Pays de Mormal ont besoin d’informations. Ils se sont rendus en ce sens à Dour où ils ont pu en savoir plus sur les bienfaits d’un étang de nage par rapport à une piscine classique. “Mettre en place un bassin naturel, c’est se rapprocher des conditions naturelles de nage. Elles sont notamment meilleures pour la santé des gens, pour leur peau, leurs yeux, etc mais également pour la nature puisqu’il permet d’avoir un milieu vivant plutôt qu’aseptisé. L’exemple de Dour attire l’attention et les convoitises. Les gens viennent donc le voir afin de voir comment des plantes peuvent assainir l’eau de 500 nageurs”, confie Carlo Di Antonio.

Quelques aspects doivent tout de même être gardés à l’œil lors de la construction d’un étang de nage. “Dès le départ, il faut bien expliquer que le projet concerne la création d’un étang de nage et non pas d’une piscine pour pas qu’il y ait de confusion dans l’esprit des gens. Au niveau de la gestion, il faut bien prendre en compte qu’un lieu vivant a besoin de beaucoup plus d’attention. Dans une piscine, si on oublie de mettre du chlore un jour, on en met deux fois plus le lendemain pour rattraper l’oubli. Dans un étang de nage, c’est totalement différent. Cela demande un réel travail d’observation et de connaissance de son étang de nage afin de pouvoir l’entretenir pour le mieux”, poursuit Carlo Di Antonio.

En plus de ces aspects techniques, la délégation de maires a également pu en savoir plus sur l’aspect financier d’un tel projet. Des informations que le bourgmestre de Dour communiquera plus largement aux maires français lors d’une assemblée générale qui devrait se tenir au mois de juin.

“Les 53 maires du Pays de Mormal m’ont convié à leur assemblée générale afin de leur présenter le dossier. C’est évidemment une belle carte de visite pour Dour de pouvoir montrer nos réalisations à l’étranger. J’ai évidemment accepté leur invitation et me rendrai donc à leur assemblée générale au mois de juin afin de leur présenter cela”, conclut Carlo Di Antonio.