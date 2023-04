Quévy a finalement présenté son budget 2023

Qu’à cela ne tienne, la majorité tient sa feuille de route budgétaire pour les prochains mois. Le budget présente à l’exercice propre un boni de 201 354 euros et un boni global de 498 584 euros. 2,2 millions d’euros sont inscrits en provisions. “On a enregistré assez bien de recettes grâce au fonds des communes, l’Impôt des personnes physiques et les précompte immobilier”, explique David Volant (MR +), échevin des finances.

”Mais ces recettes, bien qu’importantes, n’ont pas compensé nos dépenses.” Des dépenses en augmentation au niveau du personnel (5,8 millions contre 5 millions l’an dernier dû à l’index, des recrutements et nominations ou à l’avancement barémique), des dépenses de transfert (notamment vers le CPAS, +200 000 euros), de fonctionnement (+776 164 euros, 306 000 euros de charge en gaz et électricité).

”On explose littéralement au niveau des dépenses de fonctionnement. On a notamment constaté que certains services avaient un peu trop recours aux prestations de tiers (+120 000 euros). On s’est donc engagé auprès du CRAC et de la Région wallonne à changer notre façon de travailler pour réduire ces dépenses”, annonce David Volant. Malgré tout, à l’ordinaire, quelques investissements seront bien consentis au profit des habitants.

Près de cinq millions d'euros d'investissements programmés

Citons l’achat de gobelets réutilisables pour les comités scolaires et de sacs réutilisables pour les commerces, des formations diverses, une augmentation des subsides aux associations ou encore la distribution de chèques sports/stage en septembre prochain. Les principales dépenses seront toutefois réalisées sur le budget extraordinaire, avec une attention particulière aux écoles.

Il s’agira principalement de travaux de sécurisation, de remise en conformité et d’aménagement. “Le projet phare concerne la rénovation complète de l’école communale d’Havay”, précise l’échevin. Dans nos colonnes en début d’année, l’échevin de l’enseignement avait annoncé un début de chantier espéré en septembre prochain. Ce dernier s’étalera alors sur près d’une année.

Au niveau du cadre de vie et de la sécurité, épinglons la relance du projet PCDR (plan communal de développement rural) et du PCM (plan communal de mobilité), le placement de nouvelles caméras de surveillance, l’installation de radars à Genly et à Blaregnies, des travaux de lutte contre les inondations à Asquillies et Givry) ou encore la verdurisation de villages et de cimetières.

Un euro symbolique a par ailleurs été inscrit pour l’achat du bâtiment de l’école de Givry. “Si nous constatons que certains projets n’avancent pas, nous procéderons à une modification budgétaire pour inscrire les 550 000 euros nécessaires à cet aspect du projet.” Un projet qui, pour rappel, est estimé à près de cinq millions d’euros et qui doit permettre l’aménagement d’un nouvel hôtel administratif.