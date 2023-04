Incendie en cours au château de l’ancienne usine Cerabel à Baudour (VIDEO)

“L’incendie s’est déclaré à l’intérieur du château de l’ancienne usine Cerabel. Les lieux étant inhabités, personne ne doit être relogé. Aucune victime n’est à déplorer. Aucune maison n’est située à proximité directe, l’incendie ne risque donc pas de se propager à d’autres habitations”, confie Daniel Olivier, bourgmestre de Saint-Ghislain.

À l’heure d’écrire ces lignes, les circonstances de l’incendie restent on ne peut plus floues. Les hommes du feu continuent quant à eux d’essayer de maîtriser les flammes. “On se demande comment le bâtiment a pu prendre feu étant donné qu’il est inhabité et éloigné des maisons voisines. Les pompiers sont encore sur place et devraient donc avoir de plus amples informations après leur intervention”, conclut le bourgmestre.