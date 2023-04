Borinage : l’octogénaire, qui vivait dans une maison sociale, est poursuivi dans le cadre d’une association criminelle internationale

Comment cet homme est apparu dans cette affaire internationale ? En 2017, un juge d’instruction bruxellois est saisi d’un vaste dossier de fraudes. La police judiciaire fait des recherches et se renseigne auprès d’Interpol. Un nom interpelle les policiers, Domenico A. Ce dernier est un mafieux notoire, qui purge une peine de prison en Italie.

Toutefois, la photo qui figure sur le document administratif au nom du mafieux n’est pas le prisonnier. Et puis, cette carte d’identité a été réalisée dans la région des Pouilles, à la traîne dans l’informatisation des documents administratifs, et surtout située à 500 kilomètres du domicile du mafieux. C’est un faux !

Les policiers s’intéressent à cet inconnu, d’autant plus que sa photo apparaît sur plusieurs documents administratifs falsifiés dans le cadre d’une enquête similaire ouverte au parquet de Mons.

La même photo sur plusieurs documents

Cette enquête, on peut la résumer de la sorte. Des prévenus prenaient le contrôle d’activités commerciales, lesquelles n’avaient aucune activité réelle, en plaçant à leurs têtes des hommes de paille, sous fausse identité. Des comptes bancaires étaient ouverts, sur base de faux documents, dans le but de blanchir de l’argent sale.

Les identités étaient différentes, mais la photo de l’ancien courtier borain se trouvait sur des documents d’identité présentés dans des agences bancaires, dans le but d’ouvrir des crédits. “Cet homme a été surveillé et placé sous écoutes. On s’est alors rendu compte que son réseau était international, il avait des contacts avec la mafia italienne, des négriers de la construction, des trafiquants de drogues, etc. ” a déclaré le procureur fédéral dans son réquisitoire.

Lundi, Me Caroline Lepied s’est exprimé devant la sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, qui traite cette affaire depuis un mois. “On essaye de lui faire porter beaucoup de casquettes, espion, mafieux, membre d’un troc cartel de la drogue… Il ne lui manque que l’étiquette de proxénète”, ironise l’avocate.

Celle-ci explique qu’Alain avait une importante dette de jeu, 15.000 euros. Il aurait été contacté par un ancien banquier véreux pour éponger cette dette. Cet ancien banquier, qui a mis fin à ses jours, est présenté comme l'acteur-clé de cette vaste affaire. Ce dernier, présenté par un tiers sous une fausse identité, avait besoin d’un service, à savoir l’utilisation du portrait d’Alain pour la confection de faux documents administratifs.

Il ne parle pas italien

Le faux et usage de faux sont reconnus, mais pas la prévention de blanchiment et la circonstance aggravante de participation à une activité criminelle. Interrogé par le ministère public, Alain répond qu’il n’a pas fait appel à des moyens légaux pour rembourser sa dette, en raison de pression exercée sur lui. Selon le ministère public, aucun élément ne permet d’affirmer que l’ancien banquier décédé a usé de pression sur les autres prévenus, dont la plupart plaident leur acquittement.

Enfin, certains d’entre eux déclarent qu’Alain s’exprime parfaitement en italien, sans accent. Son avocate rappelle qu’Alain est un Français d’Algérie qui ne parle strictement pas un mot d’italien…

Lors des précédentes audiences, le parquet fédéral avait requis de lourdes peines contre la trentenaire de prévenus dans cette affaire, précisant que chacun avait un rôle essentiel au sein de cette organisation qui aurait blanchi énormément d’argent provenant d’activités illégales. D’importantes sommes d’argent ont transité sur des comptes entre la Belgique, la France, l’Allemagne, la Turquie, la Chine et puis Hong-Kong, indique le parquet.