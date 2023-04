Les travaux du giratoire d’Herchies se terminent

”Ce lundi, les équipes procéderont à la pose de la dernière couche de revêtement en hydrocarboné”, précise la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB). “Il ne restera alors plus que les marquages à tracer et le chantier sera terminé. A priori, tout pourrait être rouvert cette semaine.” Une bonne nouvelle, évidemment, pour les usagers et les parents qui viennent déposer leurs enfants à l’école.

”Les travaux ont commencé en septembre et l’entreprise disposait de 120 jours ouvrables pour boucler le chantier. Elle est donc toujours dans les temps, il n’y a pas de retard. Nous comprenons que cela puisse sembler long pour certains. Nous savons d’ailleurs que certains se sont étonnés des délais de mise en œuvre et ont comparé ce chantier avec celui du Lidl, qui vient d’ouvrir ses portes. Mais il ne faut pas mélanger travaux publics et travaux privés. Nous sommes tenus à des procédures de marché public, à des démarches administratives très lourdes.”

Pour la bourgmestre, ces travaux étaient bien nécessaires. “Nous avons pris nos responsabilités en décidant d’entreprendre des travaux sur une voirie qui ne nous appartient pas. Il s’agissait d’une question de sécurité, pour tous mais plus particulièrement encore pour nos enfants. Cela n’a pas de prix.” On dira plutôt que cela se justifiait, puisqu’une enveloppe de 299 728 euros a été dépensée pour la construction du giratoire et des trottoirs.

”On avait inscrit ce chantier au Plan d’Investissement Communal précédent, ce qui nous a permis d’avancer et d’obtenir une petite part de subsides.” Pour rappel, le ministre Henry avait retenu la réalisation du rond-point dans son plan infrastructure mais ce dernier n’aurait pas été envisagé avant 2024. Une date jugée trop lointaine pour les autorités, qui ont donc préféré avancer sur fonds propres.