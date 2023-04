Plusieurs personnes accusent Salvatore d’avoir exhibé son sexe devant sa voisine à Cuesmes

Selon sa cliente, Salvatore ne s’arrête pas là. Ce dernier aurait sorti son sexe de son short en invitant la nièce de Béatrice à lui faire une gâterie contre 250 euros. Salvatore conteste ce fait d’exhibitionnisme, déclarant seulement avoir frotté sa main sur son short. Cependant, Béatrice n’est pas la seule à avoir vu la verge de Salvatore. D’autres témoins l’affirment.

La police intervient

L’affaire prend une autre ampleur. La police de Mons-Quévy est avisée des faits et arrive à la rue de Frameries. Béatrice est choquée, alors que Salvatore est de plus en plus nerveux. Il est invité à s’exprimer sur la scène précédente. “C’était une discussion cordiale. En riant, je lui ai dit qu’elle avait une grande bouche. Je lui ai parlé de sa nièce et je lui ai dit qu’elle savait ce qu’étaient 250 euros. Après, j’ai été courtois avec la police”, raconte le prévenu.

Ce n’est pas vraiment ce qui est écrit dans le procès-verbal d’intervention. Selon des témoins, les policiers ont frappé à la porte de l’habitation de Salvatore, lequel aurait rétorqué, selon le ministère public : “allez vous faire foutre”, ajoutant quelques injures. Lors de l’intervention, Salvatore se serait rebellé et aurait menacé les policiers. Une peine de neuf mois est réclamée pour le fait d’exhibitionnisme et une peine de dix-huit mois est requise pour la rébellion.

Me Bernard Popyn n’a pas la même lecture du dossier répressif et plaide l’acquittement de celui qui a été reconnu coupable, il y a plus de vingt ans, de faits bien plus graves. Le bâtonnier estime que les témoignages des proches de Béatrice ne doivent pas être pris en compte pour asseoir une culpabilité sur le fait d’exhibitionnisme. Quant à la rébellion, Salvatore prétend que ce sont les policiers qui se sont montrés agressifs avec lui.

Jugement dans un mois.