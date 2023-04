Mons : Joachim écope de 37 mois de prison ferme pour violence conjugale

La nuit suivante, Joachim se présente chez elle, mais leurs retrouvailles sont éphémères. Une nouvelle dispute éclate. Il rentre chez lui et lui envoie des mails contenant des propos menaçants.

Le couple renoue rapidement mais une nouvelle dispute violente éclate en juin 2022. Joachim secoue sa compagne comme un prunier et claque sa tête sur le sol. Il serre sa gorge. C’est la dispute de trop, le couple rompt.

Présence conseillée

Joachim est cité devant le tribunal correctionnel. Son juge l’invite à être présent le jour du jugement. Autrement dit, il ne compte pas lui faire de cadeau. Au moment des faits, Joachim était sous le coup d’une mesure de probation, prononcée sur une peine de deux ans en janvier 2018, pour un vol avec violence et des menaces. Parmi les mesures, il ne pouvait plus toucher à l’alcool. Or, lors de la réception d’entreprise, il a bu plus que de raison.

Lundi, le tribunal correctionnel a prononcé une peine de 37 mois de prison ferme, mais n’a pas ordonné l’arrestation demandée par le parquet. Me Laura Danneau rappelle que son client n’a jamais fait défaut devant ses juges. Il attendra son billet d’écrou et fera probablement appel du jugement. Me Danneau tentera d’éviter cinq ans de prison à Joachim, lequel n’avait plus fait parler de lui durant quatre ans. En plus, il a décroché un CDI entretemps. Pour son avocate, il ne faut pas le décourager…