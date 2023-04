Projet d’usine de biofuels à Hautrage : pour le bourgmestre, c’est un “non catégorique” !

Les Danois croient dur comme fer en leur projet et misent sur une production de 20 000 tonnes de biofuels, obtenus à partir de 900 000 tonnes annuelles de déchets agricoles. Dans nos colonnes, CIP précisait que 150 millions d’euros pourraient être investis dans ce projet et expliquait que le site saint-ghislainois était particulièrement adapté au développement de pareille activité, notamment du fait de sa proximité avec les autoroutes et le réseau fluvial.

Dans les faits, aucune demande de permis n’a encore été introduite. Et CIP devra se passer du soutien des autorités communales. “Il n’est pas question de leur ouvrir grands les bras !”, s’exclame Daniel Olivier (PS), bourgmestre. “Nous adopterons la même position que dans le cadre du dossier Envirolead : si ce n’est pas nécessaire dans la région, c’est non. Nous n’allons pas accueillir des usines pour le plaisir d’accueillir des usines. Il faut que leur activité soit justifiée et apporte une plus-value à la région.”

Ce qui ne serait pas le cas ici. “Y a-t-il un intérêt pour les agriculteurs de la région ? Est-ce que leur lisier suffira à faire tourner l’usine ? La réponse est non. Le lisier sera principalement flamand, et importé… par camions, car le transport fluvial ne suffira pas ! À moins que l’on nous démontre que c’est un projet nécessaire pour les agriculteurs locaux, c’est un non catégorique. Nous estimons que les riverains subissent déjà suffisamment de nuisances. Il n’est pas question de dire non à tous les projets d’usine, mais bien de soutenir celles qui sont nécessaires.”

La commune n’a cependant pas la main dans ce dossier. “Nous n’aurons probablement qu’un avis consultatif dans ce dossier. Mais notre position sera soutenue par l’intercommunale IDEA car nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous espérons que cela sera suffisant pour que la Région wallonne nous suive et n’accorde pas le permis une fois qu’elle sera invitée à se positionner.”

Du côté de l’IDEA, on confirme la volonté de rester prudent. Mais on estime qu’il est malgré tout toujours trop tôt pour se prononcer fermement. “Il est clair que l’on s’interroge sur l’intérêt d’accepter un tel projet sur le territoire”, souligne Emilie Zimbili, responsable de la communication. “Mais on ne dispose à ce jour pas de tous les éléments nécessaires pour émettre un avis. Ce ne sera le cas que lorsque la demande de permis aura été introduite. Nous aurons alors l’opportunité de nous prononcer.”

Emplois, mobilité, impact sur le cadre de vie sont quelques-uns des éléments qui seront normalement pris en compte à ce moment-là.