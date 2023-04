Baudour : Ricardo commet des vols puis tente d’assassiner son rival amoureux d’un coup de couteau à la tête

Le premier fait reproché à Ricardo est un vol simple, de tabac, d’une valeur de 152 euros au sein du magasin Colruyt de Jemappes.

En juillet et en août 2021, il est envoyé en cellule de dégrisement par la police Boraine. En juillet, il se tape la tête contre le mur. Il y a du sang partout. En août, il sort un objet de sa poche et grave sur le mur : Wendy, je t’aime.

Wendy, son amour

Wendy… Son grand amour dont il est dépendant, comme ont pu le constater les experts en santé mentale. C’est aussi la mère de ses trois enfants, et d’un autre enfant que Ricardo a élevé comme son fils, alors qu’il est le fruit d’une première infidélité.

Du temps de leur relation, Ricardo n’avait qu’un seul antécédent judiciaire, si l’on excepte les condamnations pour alcoolémie au volant, ce qui lui a valu une mise sous probation. “À chaque fois qu’elle le quitte, Monsieur sombre dans l’alcool et fait des conneries”, raconte son avocate.

Rebelote au début de l’année 2022. Le 24 février 2022, Ricardo s’attaque à un livreur de colis, dans une rue de Saint-Ghislain. Il use de violence pour lui prendre sa camionnette. Le chauffeur est blessé et son incapacité de travail est d’une durée de plus de quatre mois. Un fait gravissime qui le conduit d’office devant une chambre à trois juges.

Les rivaux face à face

En août 2022, Wendy se montre encore infidèle. Elle est en couple avec Christophe. Ricardo sombre, une fois de plus, dans l’alcool. Il se rend chez Wendy, armé d’un couteau. Il frappe à la porte, la maman de Christophe lui ouvre la porte. Il force le passage et annonce qu’il est venu tuer son rival, lequel se cache à l’étage.

Ricardo monte les escaliers. Christophe s’est réfugié dans le grenier, mais il n’a aucune issue de fuite. Il descend et croise dans la chambre son rival, rouge de colère, qui tente de lui porter un coup de couteau à la tête. Christophe esquive et prend la fuite. La police arrive et interpelle Ricardo, manifestement en état d’ivresse, et qui a tout démoli dans l’appartement. Il est privé de liberté, placé sous mandat d’arrêt et envoyé dans une vraie prison cette fois.

Pour le ministère public, les préventions sont établies. Thiébaut Ruth réclame trois ans et trois mois de prison pour les vols. Damien Verheyen requiert une peine de neuf ans de prison pour la tentative d’assassinat. Il retient la préméditation sur base de plusieurs éléments : le prévenu était armé d’un couteau, objet potentiellement létal, et il a annoncé son intention de tuer son rival, dès son entrée dans l’appartement.

Il fait du sport en prison

Selon son avocate, Ricardo a profité de ses huit mois de détention pour se remettre en question. Il s’est excusé auprès des parties civiles. Toutefois, il soutient qu’il n’a jamais tenté de tuer son rival, il souhaitait juste une explication de Wendy, qui l’avait humilié une fois de plus. La circonstance aggravante de préméditation est aussi contestée, en raison de l’état d’ivresse dans lequel se trouvait le prévenu. Une requalification en menace est plaidée, ainsi que des peines assorties de sursis probatoires.

Christophe était présent à l’audience, il ne réclame rien mais craint des représailles. La grande absente était Wendy, actrice principale d’une relation triangulaire qui a failli tourner au drame. Selon l’avocate de Ricardo, elle joue encore un jeu étrange aujourd’hui… Quant à Ricardo, il fait du sport en prison et déclare que cela lui fait un bien fou.

Jugement le 3 mai.