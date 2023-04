Blaregnies : les rues de Sars et d’Aulnois en chantier

”Le bas de la rue de Sars était particulièrement endommagé, nous effectuons des réparations sur environ 40 mètres”, explique Vincent Wambersy (MR +), échevin des travaux. “Au niveau de la rue d’Aulnois, nous démontons et remplaçons les plaques de béton les plus endommagées et recoulons du béton.” Vétustes, ces anciennes plaques de béton étaient fortement endommagées.

Les travaux ont débuté cette semaine. ©D.R.

Et leur réparation n’était plus tenable. “Elles présentaient d’importants nids-de-poule. Nous devions les réparer tous les six mois. Nous privilégions désormais une solution plus pérenne.” Le chantier de la rue d’Aulnois devrait être terminé dans le courant de la semaine prochaine tandis que celui de la rue de Sars s’étalera jusqu’à la fin du mois d’avril, normalement.

Le tout avant des travaux plus importants dans le reste de la rue. En effet, la rue de Sars est reprise dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) et bénéficiera dès lors d’un lifting en profondeur. “On parlera alors de plus ou moins 600 mètres de voirie. C’est autre chose, en termes d’ampleur, de désagrément ou encore de budget investi”, prévient déjà l’échevin.

Une fois les travaux entrepris dans le cadre du PIC 2022-2024, la rue de Sars aura été totalement refaite, de même que son égouttage. Si aucune date de début n’est annoncée, l’échevin espère bien pouvoir débuter le chantier avant la fin de la mandature.