Paul, de Baudour, écope de trois peines de prison pour des infractions en matière sexuelle : 12 mois, 15 mois et quatre ans de prison

Paul, âgé de 27 ans avait déjà été condamné à 4 ans avec sursis à Bruxelles pour des faits de mœurs, et à deux peines d’un an et de 18 mois de prison à Mons pour des faits de mœurs et de harcèlement.

L’homme était poursuivi, cette fois, pour des faits de harcèlement, de menace et de coups envers son ancienne compagne et son entourage. Le 11 août 2020, elle refuse de le voir. Il insiste et il lui donne plusieurs gifles. La jeune femme se défend avec une fourchette, qu’elle lui plante dans la jambe.

Dans la foulée, il use de moyens de communication pour la harceler, notamment en créant plusieurs comptes Facebook. Enfin, des voisins témoignent de sa présence nocturne près du domicile de son ex-compagne.

Délinquant sans frontière

Il était aussi poursuivi pour des faits de mœurs à l’égard de plusieurs femmes. Il a ainsi agressé une femme qui faisait son jogging le long de la Lys, en Flandre, en surgissant d’un buisson. Il a photographié les parties intimes de deux jeunes filles, la première dans une cabine de la piscine de Courtrai. Le suspect avait été aperçu, plus tôt, à la gare de Harelbeke en train de se masturber devant une jeune femme. Il a remis le couvert à Dendermonde. Une autre étudiante avait été surprise par un téléphone portable glissé sous sa jupe à l’Institut Saint-Luc de Tournai où Paul s’était fait passer pour un professeur.

Me Dimitri De Beco avait contesté la tentative de viol le long de la Lys et les coups portés à l’ex-compagne. Le tribunal a annoncé qu’il avait, en partie, acquitté Paul, sans préciser la nature des faits, se contentant de ne lire que la fin du jugement.