Quiévrain : Noa et Sasha, atteints de la maladie du syndrome d’Arnold Chiari, pourront finalement être opérés en mai

C’est donc un gros ouf de soulagement que peut pousser la famille de Noa et Sasha même si la route sera encore longue. “Les actions se multiplient afin de récolter le montant nécessaire à l’opération. À ce jour nous pouvons confirmer que l’opération aura bel et bien lieu”, confie Freddy Depont, grand-père des deux jeunes hommes. “Coûte que coûte, ils partiront le 28 mai en Espagne. Le lendemain, les pré-opérations sont prévues avant de faire place, le 30 mai, à l’opération de Noa et Sasha. Leur sortie est prévue le 31 mai. ”

Dans le même temps, leur sœur, Ninon, retournera également à Barcelone afin de faire sa visite de contrôle, un an après son opération. “Ninon va passer sa visite de contrôle de l’année dans la foulée après la sortie de ses frères. Ils rentreront tous en Belgique le premier juin afin de limiter les frais de déplacement”, ajoute Freddy Dupont.

En attendant, les activités caritatives se poursuivent afin d’encore faire grimper la cagnotte. “Nous avons encore un repas le dimanche 23 mars au restaurant Da Claudio à Thulin. Le couple de restaurateurs offre en sponsoring à l’association l’intégralité du prix des repas. Si 50 personnes participent et prennent un menu à 30 euros, nous obtiendrons 1500 euros. C’est donc un très beau geste que nous réservent les restaurateurs”, explique Freddy Dupont.

Bien que l’opération pourra bel et bien avoir lieu à la date prévue initialement, le combat de Freddy, Ninon, Sasha, Noa et de toute leur famille ne s’arrêtera pas là. Des visites de contrôles devront en effet encore avoir lieu un mois et un an après l’opération des deux frères. En plus de cela, la famille est bien décidée à venir en aide à d’autres enfants atteints par le syndrome d’Arnold Chiari. Les dons restent donc les bienvenus afin de poursuivre leur combat contre la maladie.