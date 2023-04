La 99e édition de la cavalcade de Quaregnon se prépare

Samedi dès 16 heures, priorité aux enfants et à une grande chasse aux œufs sur le terrain jouxtant la piscine. Les petits participants devront être âgés entre quatre et 12 ans pour pouvoir y prendre part. Dimanche, place au point d’orgue des Festivités pascales avec la cavalcade : Les géants (c’est la grande nouveauté de cette année !), la parade “Autour des Soleils” et les Gilles prendront le départ à 15 heures et à 15 h 15 du café “Sans Calotte”, passeront par la rue Adelson Castiaux et par la rue du Village.

”Chaque groupe de la parade se produira, entre 16 h 30 et 18 heures, sur la Grand-Place avec différents spectacles, dont un spectacle équestre. Ils seront suivis des Gilles pour le traditionnel rondeau final”, précise-t-on du côté de l’administration. “Dans le centre-ville, des animations et notamment des danses folkloriques ou le groupe Kikiristan, sont prévues entre 15 et 17 heures.” Le public y retrouvera également des stands à Champagne, à huître, à biscuits italiens, des gaufres ou encore des crêpes.

Enfin, mardi 11 avril, les différents groupes de Gilles partiront vers 21 h 45 de leurs locaux respectifs pour rejoindre la Grand-Place pour le brûlage des bosses prévu à 22 heures et le traditionnel feu d’artifice, prévu quant à lui vers 22 h 30.