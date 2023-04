Saint-Ghislain : le programme des festivités de l’Ascension est connu

”On décide effectivement de transformer l’essai”, confirme François Roosens, président du syndicat d’initiative. “Nous sommes conscients que la réussite de l’événement dépend de la publicité que l’on en fait… Et des conditions météorologiques. Mais nous sommes persuadés d’être sur la bonne voie pour rajeunir un peu les festivités, leur donner un coup de neuf et une nouvelle dynamique, notamment grâce aux concerts.”

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 18 mai dès 10 heures. Une soixantaine d’artisans et tout autant de brocanteurs raviront les badauds tandis que les forains mettront quelques étoiles dans les yeux des enfants. Sur le coup de 11 heures, l’apéritif se préparera au sein du DJ Band et d’animations musicales diverses. Le point d’orgue de la journée reste cependant le cortège – entre autre composé des trois géants Ghislain, Mathilde et Bolek et de gilles – et l’envol du ballon à gaz dès 19 h 30.

”Cet envol est toujours conditionné à la météo et est de plus en plus réglementé”, souligne François Roosens. L’an dernier, les rafales de vent, trop importantes, avaient cloué le ballon au sol… Et avec lui François Roosens, qui aurait dû prendre place à bord. Ce dernier sera-t-il une nouvelle fois invité en tant qu’invité d’honneur ? Le collège communal arrêtera sa décision dans les prochains jours.

Trois concerts pour animer la soirée

Le lendemain, le centre-ville restera ouvert (contrairement à l’an dernier) jusqu’aux environ de 15 heures. Des food-trucks seront installés sur la place des Combattants tandis que les concerts débuteront à 19 heures avec le cover band Café Gourmand. Ses six musiciens proposeront des reprises semi-acoustiques de pop anglaise et de chanson française avant de laisser place à U2 Révolution Tribute. Le groupe français, considéré comme l’un des meilleurs dans son domaine, ce dernier touchera un public jeune et moins jeune.

”Nous ne voulions plus jouer la carte de la star, du grand nom”, précise François Roosens. “Nous avons été déçus l’an dernier (Camélia Jordana assurait la prestation, NdlR) et préférons miser sur des groupes qui en veulent, qui partagent sur scène, avec le public.” La soirée se clôturera en compagnie de DJ Kazzua. Le lendemain dès 10 heures, place à la braderie des commerçants et au marché des saveurs et des créateurs.

À 22 h 30, c’est-à-dire une fois la nuit tombée, un show laser, son et lumière sera proposé au public. Les festivités se clôtureront par un feu d’artifice musical, tiré en collaboration avec les forains.