Saint-Ghislain : les utilisateurs de la ligne 4 des TEC invités à donner leur avis

Les usagers ont encore quelques jours, soit jusqu’au 15 avril prochain, pour donner leur avis ou leurs pistes d’amélioration/de modification. Un atelier de participation citoyenne sera organisé à Ath ce même jour. À ce stade, la ligne 4 dessert tous les arrêts prévus et circule en période scolaire, au minimum une fois (aller-retour) en journée. Elle ne circule en revanche pas durant les vacances scolaires, les week-ends et jours fériés.

”Le but de cette consultation publique est d’informer et de faire émerger des avis diversifiés et constructifs de citoyens et de la société civile sur le réseau étudié afin de mettre le réseau proposé par le TEC le plus en adéquation possible avec les réalités locales et les ambitions régionales fixées, et d’identifier toute suggestion qui favorisera un transfert modal sur la zone”, expliquent les représentants du SPW, des TEC, et le ministre de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo).

Une fois les ateliers participatifs clôturés, un rapport détaillé des échanges et avis partagés sera remis aux autorités régionales, en les classant par catégories utiles à leur traitement. “Le TEC sera chargé d’utiliser ces apports pour adapter le scénario opérationnel, intégrant les propositions techniquement recevables. Le TEC fournira une note explicative pouvant être diffusée publiquement, motivant la manière dont les avis ont été ou non repris.”

Ce scénario révisé et cette note seront ensuite soumis à l’Organe de Consultation des Bassins de Mobilité pour avis. C’est sur cette base que la Région validera alors le réseau final à mettre en exploitation sur la zone en 2023 par le TEC. Le public sera également tenu informé des suites données aux avis collectés par le facilitateur régional, via le site mobilli.wallonie.be, les réseaux sociaux et d’autres canaux de communication nécessaires.

À ce jour, la ligne 4 a principalement vocation à permettre aux élèves de Maffle, Chièvres, Neufmaison, Sirault, Villerot et Tertre de rejoindre les pôles scolaires situés à Saint-Ghislain et Ath. Les horaires sont donc adaptés aux heures de début et de fin de cours. Ce qui suscite quelques critiques de la part des premiers répondants. À titre d’exemple, une personne rappelle que la notion de “période scolaire est trop imprécise.

”Celle du secondaire ou du supérieur ?”, questionne-t-elle. “Ath et Saint-Ghislain sont des pôles d’enseignement secondaire et supérieur. Les périodes de congé ne sont plus les mêmes. Et des bus uniquement aux heures de pointe, c’est peu. Pensons aux périodes d’examens. Avec ces nouveaux horaires, cela devient difficile. Il faudrait prévoir des bus de plus petite capacité aux heures creuses. Et si l’on fait une économie sur le service, adapter les tarifs. Le ticket à un euro par mois pour les 18-25 ans remporte un certain succès. À ce prix, on concurrence la voiture, même à trois ou quatre enfants par véhicule.”

À n’en pas douter, les principales doléances concerneront la fréquence et les tarifs du service. Aux citoyens désormais de s’exprimer et d’argumenter pour espérer peser dans la balance.