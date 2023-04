Le 12 novembre 2021, Nicolas, que tout le monde surnomme “Para” en raison de son passé militaire, accueille du monde chez lui. Il y a ses copains motards, des consommateurs de drogue… et même une inspectrice de police au sein de la zone du Tournaisis ! “Il y a un mec qui me doit du pognon. On va aller le chercher, vous venez avec moi” dit Nicolas à voix haute, afin que tout le monde le comprenne.

Cengiz n’est pas là

Nicolas embarque dans la voiture conduite par la policière. Il est 2h30. D’autres voitures suivent. La bande se rend à la rue de la Lune à Gilly, où vit Cengiz. Ils entrent dans la maison, mais Cengiz n’est pas là, il passe la nuit chez sa copine. Dans la maison, il y a trois jeunes, dont deux frères qui ont quitté leur maison à la suite de jets de pierres dans les vitres.

Les trois jeunes sont frappés à la tête, à l’aide de marteaux. C’est un carnage, il y a du sang partout. Presque comme dans un film de gangsters. Adrian, 21 ans, est embarqué de force par Nicolas. “Tu comprends que je ne t’en veux pas personnellement, mais tu vas lui faire passer un message à ce f.. de p… ”, lui glisse Nicolas à l’oreille. Para ne se contente pas d’une expédition punitive.

Adrian est embarqué, il a un essuie sur la tête et il est solidement attaché à l’aide de liens. La troupe quitte Gilly et se rend à la rue Wilson à Wasmes, chez Nicolas. L’auto s’arrête. Adrian ignore où il se trouve, mais il entend quelqu’un frapper à une porte. Une autre personne ouvre, c’est Frédéric. Adrian est emmené dans la cave, d’abord attaché à une chaise, puis couché sur un matelas crasseux. Il prie pour que la police soit avertie par son frère.

Des armes, de la drogue…

C’est chose faite. La police de Charleroi a fait appel aux forces spéciales, car les deux jeunes disent avoir reconnu des vestes spécifiques de motards, ainsi que deux suspects, dont les téléphones portables sont localisés rue Wilson à Wasmes. Il est 4h18 et la maison de Nicolas est entourée par les policiers armés, mis au courant de la présence potentielle de motards armés. La police entre en force. Adrian est délivré, mais bien amoché. Les policiers fouillent les lieux, ils trouvent des armes, de la drogue, de l’argent et du matériel qui a servi à cultiver du cannabis.

Une instruction est ouverte pour prise d’otage. Sept hommes et une femme, la policière, sont renvoyés devant le tribunal et sont condamnés. Nicolas écope de huit ans de prison ferme pour prise d’otage et coups. Il est en état de récidive, à la suite d’une condamnation prononcée en 2017. Frédéric est condamné à quatre ans, lui aussi en état de récidive. Il est considéré comme co-auteur de l’infraction principale.

Il a ouvert la porte

En appel, l’affaire a été plaidée jeudi matin devant la quatrième chambre, Frédéric conteste, déclarant avoir seulement ouvert la porte, peut-être dans le gaz en raison d’une éventuelle consommation de cocaïne. L’avocat général estime qu’il était bien au courant du projet criminel de Nicolas et qu’il ne s’en est jamais désolidarisé.

Son avocat plaide l’acquittement, ou une éventuelle requalification à non-assistance à personne en danger, voire une complicité. “Il vit là-bas, il n’a nulle part d’autre y aller. Il voit que Mineur revient avec quelqu’un, dans des conditions un peu troubles. Son comportement a-t-il été de nature à encourager les autres ? ” demande Me Van Malleghem.

Quant à Nicolas, il ne conteste plus les faits. Il demande seulement de revoir sa peine à la baisse, assortie d’un sursis probatoire. Il regrette, “cela n’aurait pas dû se passer”, dit-il. Ses condamnations en matière d’armes et de stupéfiants ont été prononcées alors qu’il était sous les drapeaux. “Ils n’ont pas dû être très contents là-bas”, soupire la présidente de la cour.

L’arrêt sera prononcé le 20 avril.