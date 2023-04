Habitants et commerçants de la place Verte à Dour bientôt réunis dans un comité de quartier

Partie de l’initiative d’une habitante, la création du comité de quartier de la place Verte à Dour est donc sur le point d’aboutir. “Énormément de commerçants et d’habitants sont présents sur la place Verte. Chaque année, nous demandons que davantage d’activités puissent avoir lieu, notamment à Noël. Vu que nous ne sommes pas toujours entendus, nous avons décidé de créer un comité de quartier afin que notre parole ait plus de poids. Les habitants sont tous d’accord. Sa création pourra donc être rendue possible dès le début du mois d’avril”, confie Patricia David, habitante de la place Verte à Dour, à la base de l’initiative.

Bien que la concrétisation soit imminente, l’idée de création d’un comité de quartier n’est quant à elle pas neuve. Elle avait simplement besoin d’une habitante pour lancer le projet. “Les habitants de la place Verte sont demandeurs d’un comité de quartier mais personne ne voulait lancer les démarches. Je me suis donc lancée. J’ai alors contacté le comité de quartier de Wihéries pour en savoir plus sur les démarches à suivre pour pouvoir la créer. Nous avons donc simplement à remplir un document à l’administration communale et avoir au moins cinq membres pour que cela soit possible. À Wihéries, ils ont commencé en étant une poignée d’habitants et sont désormais une centaine, nous espérons rencontrer le même succès”, poursuit Patricia David.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens ont déjà manifesté leur intention de rejoindre le comité de quartier. Ces mêmes réseaux sociaux seront donc utilisés pour faire circuler une fiche reprenant l’ensemble des bénévoles de ce futur comité. “J’ai eu de nombreux contacts avec le traiteur Philippe Leblanc qui se chargera de sortir tous les papiers nécessaires. Je créerai ensuite un groupe Facebook reprenant l’ensemble des bénévoles pour discuter plus facilement entre nous”, explique Patricia David.

Concrètement, l’objectif de ces citoyens est de pouvoir organiser des événements au moins une fois par mois sur la place Verte. Les activités iront de la brocante à la mise en place d’un sapin de Noël lors des fêtes de fin d’année en passant par l’organisation de marchés. Le comité de quartier devrait aboutir après le 8 avril prochain. “Nous organisons une grande chasse aux œufs le 8 avril. Après cela, nous lancerons les démarches pour la création de notre comité”, conclut Patricia David.

De son côté, le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, soutient la démarche de ses habitants. Il indique également “que c’est positif de voir que les citoyens se mobilisent pour leur quartier. ”