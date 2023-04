La fibre optique s'installe à Quaregnon.

”Notre objectif est de relier toutes les rues d’une zone prédéfinie à cette cabine technique”, explique Mohamed Abidar, chef de projets pour Unifiber. “Une fois cette zone couverte à 80 % par la fibre, les opérateurs auront la possibilité de se connecter à cette cabine pour proposer leurs services aux riverains. Notre planning prévoit l’ouverture de la première zone fin 2023.”

Un internet plus stable, plus rapide et moins énergivore

Aujourd’hui, les riverains assistent surtout à l’ouverture de voirie pour l’installation de cette fibre. Un passage obligé. “Ce sont des travaux d’envergure, ils peuvent impacter nos citoyens mais c’est avant tout un pari sur l’avenir”, estime Damien Jenart, bourgmestre. “La fibre est là pour durer, elle remplacera nos installations vieillissantes.” Et offrira aux utilisateurs une connexion internet haut débit, adaptée à un usage toujours plus intensif.

”Les premières bobines de gaines roses sont apparues dans les rues de la commune. Ces gaines de protection contiendront la fibre optique – de fins fils de verre – sur lesquels peuvent être transmises des données à la vitesse de la lumière. Cette technologie d’échange de données permet d’offrir une connexion internet stable, hyper-rapide et bidirectionnelle”, souligne-t-on du côté d’Unifiber.

La fibre est par ailleurs moins énergivore. “La transmission de données consomme moins d’énergie sur un réseau de fibre optique. Sa production émet aussi moins de CO2 que la production d’une même longueur de câble. La fibre optique est produite avec peu de matières premières. Elle est composée principalement de silice de verre, qu’on trouve partout sur terre et dont l’extraction impacte peu l’environnement.”

600 000 foyers bientôt équipés

Le travail entrepris par Unifiber en Wallonie est colossal. Plus de 10 000 kilomètres de fibre optique vont en effet être installés afin de permettre à quelque 600 000 foyers wallons de bénéficier de ses avantages. On notera que la fibre est déployée de trois manières différentes : en façade, en aérien et en souterrain. À Quaregnon, 35 % de la fibre est installée en souterrain, 32 % en façade et 33 % en aérien.

Pour accélérer les choses, des accords ont été signés avec les gestionnaires de réseaux électriques afin de bénéficier de leur infrastructure. Jusqu’à six équipes pourront par ailleurs être déployées en parallèle. Les habitants seront prévenus une dizaine de jours avant tout début de chantier dans leur rue. Ils peuvent également suivre l’avancement de la pose via le site www.unifiber.be.