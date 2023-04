La police boraine inquiète face à la recrudescence des faits de cybercriminalité

”Pourquoi prendre le risque d’aller fracturer la porte d’une habitation ou d’un véhicule lorsque l’on peut arnaquer quelqu’un, à distance, en restant bien loin du lieu du méfait ? C’est visiblement ce que se disent de plus en plus de malfrats”, commente Jean-Marc Delrot, chef de corps de la zone de police. À ce jour, trois types de faits sont répertoriés dans la catégorie “cybercriminalité.”

L’escroquerie avec internet, l’obtention d’un avantage patrimonial frauduleux par un moyen technologique (fraude informatique) ou hacking. “Chaque jour, nous nous demandons comment il est possible que tant de victimes tombent dans le panneau. Nous sommes conscients que les processus sont de plus en plus perfectionnés, les auteurs de plus en plus ingénieux, mais c’est la preuve que nous devons intensifier nos campagnes de prévention.”

On notera malgré tout qu’en 2022, la zone de police n’a pas été confrontée à d’importants phénomènes de hacking. “Un travail est déjà mené sur les plans préventif et réactif. La majorité de nos policiers sont sensibilisés à la prise en charge des victimes à l’utilisation de Cyerbaide, un outil qui nous permet de qualifier au mieux les faits et de cerner les informations dont les experts ont besoin pour remonter la trace des auteurs.”

Et de poursuivre : “nous avons développé des modules de prévention et dispensons des séances d’information principalement auprès des enfants et adolescents, mais nous ciblons aussi les adultes et seniors via le cafépol. Nous constatons aujourd’hui que les personnes âgées ne sont plus les seules à être concernées, de plus en plus de citoyens se laissent avoir.”

Les faits dépassent assez régulièrement les frontières belges. La coopération entre divers services est donc primordiale.