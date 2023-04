Un père et son fils agenouillés dans un hangar à Cuesmes, face à trois hommes qui leur réclament de l’argent

Quelques jours plus tard, la police fédérale est informée que Jean aurait été victime de racket. Il aurait été séquestré dans un bâtiment, situé à la rue du Chemin de fer à Cuesmes, en compagnie de son fils, et obligé de rendre l’argent à Mourad.

Deux vidéos

Une enquête est ouverte et les policiers saisissent deux vidéos, de soixante et nonante secondes, dans le téléphone portable de l’un des suspects. On entend deux hommes qui ont un ton menaçant. L’un dit : “ne dis pas le contraire ou je t’arrache la tête”. Sur la vidéo, on distingue deux hommes agenouillés. L’un semble beaucoup plus jeune que l’autre. C’est Jean et son fils. Les vidéos datent du 4 mars. Jean promet de revenir, deux jours plus tard, avec l’argent, soit 3000 euros.

Trois suspects sont identifiés. Il y a Mourad, son frère Anouar et un de leurs amis, Noureddine. “Je reconnais m’être emporté, mais je n’ai pas été vulgaire”, déclare Mourad devant le tribunal. Son frère minimise son rôle dans cette affaire, mais le ministère public constate qu’il ne s’est pas désolidarisé du groupe. Noureddine brille par son absence.

“Ils ont utilisé des méthodes de truands, qui ont voulu rendre justice eux-mêmes”, déclare le substitut du procureur du roi dans son réquisitoire.

Trois peines de deux ans

Noureddine ne s’est pas présenté devant le tribunal, alors qu’il est présenté comme le plus vindicatif des trois. Les choses ont dérapé quand il s’est mêlé à une conversation qui ne le concernait pas. Selon l’avocat de l’un des frères, Jean recherchait quelqu’un dans le milieu criminel pour régler le compte de Noureddine.

Le ministère public avait requis trois ans de prison contre les trois hommes. Le tribunal a prononcé des peines de deux ans de prison, convaincu de la culpabilité des prévenus selon plusieurs éléments concordants. Noureddine est condamné à une peine de deux ans de prison ferme, prononcée par défaut. Mourad écope de la même peine, en état de récidive. Anouar bénéficie d’un sursis de trois ans sur la peine de deux ans.

Un deuxième procès en appel n’est pas à exclure.