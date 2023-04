Michaël aurait menacé son rival avec arme à Jemappes, dix jours de suite

Le prévenu et son ex-compagne ont deux enfants en commun. Chaque week-end, il s’y rend pour récupérer ses deux enfants et croise donc Maxime. L’entente entre les deux hommes n’est pas très bonne. “Il a menacé de me tuer, de me jeter dans le coffre de sa voiture et de me balancer dans le canal”, raconte Maxime aux policiers, qui prennent note de sa plainte. Il ajoute que Michaël est armé.

Deux plaintes en moins de 24 heures

Le 20 janvier 2021, en soirée, Michaël est interpellé par la police. Il est auditionné, il conteste et est libéré le 21 à 0h45. Quelques heures plus tard, Maxime revient au poste de police et déclare que Michaël est revenu, à 14h30, leur indiquant qu’il détenait une arme et trois chargeurs dans sa voiture. Michaël est auditionné et avoue un coup, dans le cadre d’une bagarre, précisant qu’il a riposté à une attaque, mais il conteste les menaces.

En mars 2021, Maxime dépose une autre plainte contre son rival, pour des coups encore. Michaël reconnaît qu’il y a eu une bagarre. Depuis les faits, aucune rixe n’a éclaté entre les deux hommes.

L’avocat doute

“Pour les premiers faits, mon client avoue qu’il s’est énervé contre son ex-compagne, car celle-ci n’était pas allée chercher les enfants à l’école. Maxime lui a dit qu’il irait chercher des gens de Jemappes pour lui régler son compte”, explique Me Fabrice Guttadauria, qui plaide l’acquittement car il n’y a aucun constat de lésions.

Le pénaliste ne croit pas à la thèse du plaignant. “Le 20 janvier, il déclare que mon client le menace avec une arme, depuis onze jours, mais il ne dépose aucune plainte à la police. Mon client a été privé de liberté, bien qu’aucune arme n’ait été retrouvée chez lui. Cela me semble complètement aberrant”, insiste l’avocat. Ce dernier estime que le doute doit bénéficier à son client.

Jugement à la fin du mois.