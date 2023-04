Des collectes de sang à nouveau organisées par la zone de police des Hauts-Pays

“À l’heure actuelle, aucun médicament ne peut se substituer au sang humain ou à ses composants. Le sang humain est donc toujours un produit irremplaçable. Or chaque jour, des centaines de malades ou accidentés ont besoin d’une transfusion pour survivre et guérir”, indique la zone de police des Hauts-Pays.

C’est pour cela que la police des Hauts-Pays, en collaboration avec la Croix Rouge de Belgique, organise régulièrement des collectes de sang. La prochaine collecte aura lieu le mardi 18 avril 2023 de 11H00 à 16H00 sur le site du Commissariat Central, situé à la rue de Belle-Vue, 41 à Dour.

Un don de sang est synonyme de trois vies sauvées. Une fois le sang prélevé chez un donneur, les différents constituants du sang, à savoir les globules rouges, le plasma et les plaquettes sont séparés, traités et préparés pour être transportés vers les hôpitaux, selon les besoins. “Ainsi divisé en trois produits sanguins, un don de sang peut contribuer à soigner 3 personnes”, explique la Croix-Rouge de Belgique.

En plus de pouvoir sauver plusieurs vies, les dons de sang peuvent être utilisés lors de divers cas de figure. Ils peuvent en effet servir dans des situations d’hémorragies provoquées par différents types d’accidents ainsi que lors d’intervention chirurgicale ou accouchement. Les personnes en chimiothérapie ou anémiques peuvent également recevoir ces dons et voir leur vie se poursuivre grâce à cela. Enfin, ces dons peuvent être utilisés pour des patients souffrant de certaines maladies génétiques affectant les globules rouges et qui ont besoin de transfusions sanguines tout au long de leur vie.

Bref, les dons de sang sont sans risque et peuvent contribuer à sauver de nombreuses vies. Les volontaires seront, en plus, accueillis les bras ouverts au sein du commissariat central de la zone des Hauts-Pays ce 18 avril.