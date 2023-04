Hensies : Cimarons, Claire Angel ou encore Queen Omega au programme du Roots Reggae Festival 2023

L’événement habituellement organisé à Montroeul-sur-Haine aura cette année lieu sur le site d’Hensies Plage. Un changement de lieu qui n’aura pas raison de son aspect caritatif. Comme lors des éditions précédentes, tous les bénéfices seront reversés au profit d’un très noble projet de l’asbl Regard sur l’Autre. Il s’agit d’une association qui lutte contre l’exclusion des personnes de notre région en difficultés sociale et professionnelle et dont le but reste la création d’un orphelinat “afin que des enfants abandonnés puissent s’épanouir et avoir un suivi scolaire, tout en bénéficiant d’une bonne éducation, de vraies valeurs et d’un soutien familial.”

La programmation de ce festival original et caritatif continue de se dévoiler. Après Clinton Fearon et de Linval Thompson c’est au tour de Cimarons, Claire Angel et Queen Omega de confirmer leur présence au festival.

Inutile de préciser que d’autres noms viendront s’ajouter au fil des semaines pour faire vivre un festival reggae d’envergure aux habitants, le tout dans un but caritatif. Pour suivre l’annonce des prochains artistes, les plus curieux peuvent se rendre sur la page Facebook du Roots Reggae Festival. Le rendez-vous est fixé au 30 juin, 1er et 2 juillet.