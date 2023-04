13 arrêts de bus supprimés à Boussu-Bois: une pétition lancée pour "faire pression sur le TEC"

À ce stade, aucune solution concrète n'a été trouvée. Mais une pétition a été lancée afin de "faire pression sur les TEC." "Alors qu'il y a troid ans, l'on supprimait déjà le 2 sur Petit Hornu et Champs des Sarts, voilà que le TEC décide de supprimer le 9 et 7 sur Boussu-bois", peut-on ainsi lire. "La commune a proposé des solutions que le TEC refuse: un bus adapté, un parcours différent. On pourrait démarrer de Trichères, Moranfayt, Hyacinthe Harmegnies, rue du Tour, rue de Bavay, Chauffours, Alliance. La population n'en serait que mieux desservie, alors signez celle-ci pour mettre la pression sur ce service PUBLIC..."

En ligne, plus de 250 signatures ont déjà été collectées. "Et il faut en ajouter au moins 200 de plus via la pétition papier, disponible au sein d'une librairie", explique David Brunin, auteur de la pétition et par ailleurs conseiller communal à Boussu. "J'ai également envoyé un e-mail au cabinet du ministre de la mobilité, Philippe Henri. Des solutions doivent impérativement être trouvées. On ne peut pas laisser les enfants, les personnes âgées dans cette situation."

Du côté du TEC, on réitère le propos. "Les discussions sont toujours en cours. On sait que ça peut prendre un peu de temps mais de notre côté comme de l'autre, la volonté de trouver une solution reste intacte. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une ligne, d'une zone fréquentée et que de nombreux usagers dépendent des transports en commun. Nous restons ouverts à la discussion et continuons à chercher un terrain d'entente."

Patience donc, même si la situation reste problématique à plus d'un titre pour les usagers, désormais privés de leur arrêt habituel.